GXO Logistics, Inc. est un fournisseur de services logistiques contractuels. La société fournit à ses clients des services d'entreposage et de distribution, d'exécution des commandes, de commerce électronique et de logistique inverse, ainsi que d'autres services de la chaîne d'approvisionnement afin d'offrir des solutions personnalisées basées sur la technologie. Elle fournit également des produits cosmétiques et des produits de luxe. Elle propose des plateformes pour la logistique externalisée du commerce électronique, notamment la plateforme e-fulfillment en Europe. La société a trois unités de reporting : Amériques et Asie-Pacifique ; Royaume-Uni, Irlande et Europe continentale. Elle exploite environ 970 installations dans le monde entier, totalisant 200 millions de pieds carrés d'espace, principalement pour le compte de grandes entreprises qui lui ont confié leurs activités d'entreposage, de distribution et autres activités connexes. La société sert une gamme de clients dans divers secteurs, tels que le commerce électronique, la vente au détail omnicanale, la technologie et l'électronique grand public, l'alimentation et les boissons, l'industrie et la fabrication, et les biens de consommation emballés, entre autres.

Secteur Frêt aérien et logistique