Faits marquants



Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 2,4 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires organique 1 a augmenté de 3 %

Le bénéfice net attribuable à GXO a augmenté de 27 % pour atteindre 65 millions de dollars ; le bénéfice d'exploitation a augmenté de 68 % ; les marges d'exploitation se sont améliorées de 140 points de base ; le BAIIDA ajusté 1 a augmenté pour atteindre 190 millions de dollars ; le BPA dilué a augmenté pour atteindre 0,54 dollar, et le BPA dilué ajusté 1 0,70 dollar.

Prévisions des bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2023 à la hausse : Augmentation de 0,05 dollar du bénéfice dilué ajusté par action 1 , qui passe à 2,45-2,65 dollars Le BAIIDA ajusté 1 a augmenté de 10 millions de dollars pour atteindre 725-755 millions de dollars

Réitération des prévisions pour 2023 concernant la croissance du chiffre d'affaires organique1 et la conversion du flux de trésorerie disponible1

Faits marquants de l'activité

Signature de nouveaux contrats pour près de 500 millions de dollars, un record

Obtention de 844 millions de dollars de recettes supplémentaires pour 2023 grâce aux nouveaux contrats au deuxième trimestre ; obtention de 457 millions de dollars de recettes supplémentaires pour 2024

Augmentation du pipeline de ventes en glissement annuel pour atteindre 2,1 milliards de dollars

Rapport ESG publié en 2022 ; réduction des émissions des champs d'application 1 et 2 de 17 % depuis 2019 ; en bonne voie pour atteindre les objectifs environnementaux

Création d'un poste de responsable de l'automatisation pour accélérer le déploiement des technologies

GREENWICH, Connecticut, 04 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2023.

Malcolm Wilson, président-directeur général de GXO, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir réalisé une performance exceptionnelle au cours du deuxième trimestre, avec notamment une croissance à deux chiffres du CA et du résultat net. Nous avons augmenté notre part de marché au cours du trimestre et revu à la hausse nos prévisions de bénéfices pour 2023. Nous sommes l'une des rares entreprises de notre secteur à prévoir une croissance cette année. »

« La demande pour les solutions transformatrices de GXO continue de s'accélérer : nos ventes record remportées ce trimestre, ainsi que notre solide pipeline de ventes, nous placent en bonne position pour 2024 et soutiennent notre confiance dans nos objectifs de croissance à long terme.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir, au cours des deux années qui ont suivi notre introduction en bourse, enregistré huit trimestres consécutifs de résultats d'exploitation exceptionnels, signé des centaines de nouveaux partenariats avec des clients de premier plan, accéléré le déploiement technologique et de nous être imposés comme la marque mondiale de l'excellence logistique. »

Résultats du deuxième trimestre 2023

Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 2,4 milliards de dollars, une hausse de 11 % en glissement annuel par rapport à 2,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires organique a augmenté de 3 %.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté pour atteindre 99 millions de dollars, une hausse de 68 % en glissement annuel par rapport à 59 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à GXO s'est élevé à 65 millions de dollars, en hausse de 27 % en glissement annuel, comparativement à 51 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,54 dollar, en hausse de 23 % en glissement annuel, comparativement à 0,44 dollar pour le deuxième trimestre 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIDA ajusté1 ») a augmenté pour atteindre 190 millions de dollars par rapport à 176 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à GXO1 s'est élevé à 84 millions de dollars, comparativement à 79 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le bénéfice dilué par action ajusté1 a atteint 0,70 dollar, comparativement à 0,68 dollar pour le deuxième trimestre 2022.

GXO a généré 61 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, comparativement à 154 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, GXO a généré un flux de trésorerie disponible de 3 millions de dollars1 contre 68 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1 pour le deuxième trimestre 2022.

Solde de trésorerie et endettement en cours

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que l'endettement en cours se sont élevés à 305 millions de dollars et 1,7 milliard de dollars respectivement dans le cadre du bilan de classe investissement de GXO.

Prévisions pour 2023

Les perspectives financières actuelles de GXO pour 2023 sont les suivantes :

Croissance du chiffre d'affaires organique 1 de 6 % à 8 % ;

de 6 % à 8 % ; BAIIDA ajusté 1 de 725-755 millions de dollars (en hausse par rapport à 715-745 millions de dollars) ;

de 725-755 millions de dollars (en hausse par rapport à 715-745 millions de dollars) ; Conversion du flux de trésorerie disponible 1 d'environ 30 % du BAIIDA ajusté 1 ; et

d'environ 30 % du BAIIDA ajusté ; et Bénéfice par action dilué ajusté1 de 2,45 $-2,65 $ (en hausse par rapport à 2,40 $-2,60 $).

Conférence téléphonique

GXO tiendra une conférence téléphonique le jeudi 3 août 2023 à 8h30 (heure de l'Est). Les participants peuvent appeler gratuitement (depuis les États-Unis/Canada) le numéro 877-407-8029 ; les personnes appelant depuis l'étranger peuvent composer le +1 201-689-8029. Identifiant de la conférence : 13739294. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société, investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu'au 17 août 2023. Pour accéder à la rediffusion par téléphone, appelez gratuitement le numéro 877-660-6853 (depuis les États-Unis/le Canada) ; pour les appels internationaux, veuillez composer le +1 201-612-7415. Utilisez le code d'accès du participant 13739294.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play, qui profite de la croissance rapide du commerce électronique, de l'automatisation et de l'externalisation. GXO s'engage à fournir un lieu de travail diversifié et de classe mondiale à plus de 130 000 membres de son équipe dans plus de 970 installations totalisant une superficie approximative de 18,5 millions de mètres carrés. La société s'associe aux plus grandes sociétés de premier plan au monde pour résoudre les défis logistiques complexes avec des solutions de chaîne d'approvisionnement et de commerce électronique à la pointe de la technologie, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO se situe à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter GXO.com et vous connecter avec GXO sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable en vertu des PCGR, qui sont décrits dans les tableaux financiers ci-dessous.

Les mesures financières non conformes aux PCGR de GXO dans le présent communiqué de presse incluent : le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement ajusté (« BAIIDA ajusté »), la marge du BAIIDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), le BAIIA ajusté, net des impôts sur le revenu payés, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net attribuable à GXO ajusté, le bénéfice par action (de base et dilué) ajusté (« BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible, le chiffre d'affaires organique, la croissance du chiffre d'affaires organique, le ratio de levier net, l'endettement net et le rendement sur le capital investi (« RCI »).

Nous pensons que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l'analyse de nos opérations commerciales en cours car elles excluent des éléments qui peuvent ne pas refléter ou ne sont pas liés aux performances d'exploitation principales de GXO, et peuvent aider les investisseurs à faire des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D'autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables aux mesures portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. Les mesures financières non conformes aux PCGR de GXO ne doivent être utilisées que comme mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation.

Le BAIIDA ajusté, le BAIIA ajusté, le bénéfice net attribuable à GXO ajusté et le BPA ajusté incluent des ajustements pour les coûts de transaction et d'intégration, ainsi que les coûts de restructuration et autres ajustements tels que décrits dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements de transaction et d'intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d'une acquisition ou d'une cession réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de consultation, des primes de fidélisation et des salaires et traitements internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à temps plein aux activités d'intégration et de transformation) et certains coûts liés à l'intégration et à la séparation des systèmes d'information. Les coûts de restructuration concernent principalement les coûts de cessation de service associés aux initiatives d'optimisation commerciale.

Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante de notre capacité à rembourser des dettes arrivant à échéance ou à financer d'autres utilisations de capitaux qui, selon nous, amélioreront la valeur pour les actionnaires. Nous calculons le flux de trésorerie disponible en tant que trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation, déduction faite du paiement pour les achats de biens et équipements, ainsi que du produit de la vente de biens et équipements.

Nous pensons que le BAIIDA ajusté, la marge du BAIIDA ajusté, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté, net des impôts sur le revenu payés, et la marge du BAIIA ajusté améliorent la comparabilité d'une période à l'autre en supprimant l'impact de notre structure de capital (intérêts et dépenses de financement), de la base d'actifs (dépréciation et amortissement), les impacts fiscaux et autres ajustements décrits dans les tableaux ci-joints que la direction a considérés comme ne reflétant pas les principales activités d'exploitation, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous pensons que le bénéfice net attribuable à GXO ajusté et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d'exploitation d'une période à l'autre en supprimant l'impact de certains coûts et gains que la direction a considérés comme ne reflétant pas nos principales activités d'exploitation, y compris l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions.

Nous pensons que les revenus organiques et la croissance organique sont des mesures importantes en ce sens qu'elles excluent l'impact des fluctuations des taux de change, des revenus des entreprises acquises et des revenus des opérations déconsolidées.

Nous pensons que le ratio de levier net et l'endettement net sont des mesures importantes de notre position de liquidité globale qui sont calculés en retirant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre endettement total et de notre endettement net en pourcentage de notre BAIIDA ajusté. Nous calculons le RCI comme notre BAIIDA ajusté, net des impôts sur le revenu payés divisé par le capital investi. Nous sommes convaincus que le RCI fournit aux investisseurs une perspective importante sur la manière dont GXO déploie efficacement le capital et utilise cette mesure en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle d'activité.

La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer les performances continues de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers pour la croissance du chiffre d'affaires organique, le BAIIDA ajusté, le flux de trésorerie disponible et le BPA dilué ajusté de l'ensemble de l'exercice 2023, un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures PCGR correspondantes n'est pas disponible sans un effort déraisonnable en raison de la variabilité et la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos futurs résultats financiers conformes aux PCGR et, en conséquence, nous ne sommes pas en mesure de préparer les énoncés prospectifs des revenus et des flux de trésorerie préparés conformément aux PCGR, qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont ou peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris nos objectifs financiers de l'ensemble de l'exercice 2023 pour la croissance du chiffre d'affaires organique, le BAIIDA ajusté, le flux de trésorerie disponible, et le bénéfice par action dilué ajusté, les revenus supplémentaires attendus en 2023 et 2024 provenant de nos nouveaux clients acquis en 2023, et les performances fortes continues en 2023 et 2024 ainsi que les objectifs de croissance à long terme. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l'intention », « peut », « plan , « potentiel », « prévoir », « devrait », « sera », « s'attendre à », « objectif », « projection », « prévoir », « objectif », « orientation », « perspective », « effort », « cible », « la trajectoire » ou le négatif de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions, hypothèses et analyses actuelles de la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses connues et inconnues qui peuvent faire que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations à venir exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés de nature prospective. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent, sans s'y limiter, les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et ce qui suit : l'impact de la pandémie de COVID-19 ; les conditions économiques en général ; les défis de la chaîne d'approvisionnement, y compris les pénuries de main-d'œuvre ; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris les équipements et les entrepôts, aux demandes de nos clients ; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d'amélioration des bénéfices attendus en ce qui concerne les sociétés acquises ; les échecs d'acquisitions ou autres risques ou développements qui affectent négativement notre situation financière et nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes ; notre endettement ; notre capacité à lever des capitaux sous forme d'emprunts ou de capitaux propres ; les litiges ; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail dans les installations de nos clients et les efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés ; les risques associés aux régimes de prestations définis pour nos employés actuels et anciens ; notre incapacité à attirer ou conserver les talents nécessaires ; les coûts accrus associés au travail ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt fixes et flottants ; les fluctuations saisonnières ; les problèmes liés à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur l'environnement et sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ; les catastrophes naturelles, attaques terroristes ou incidents similaires, y compris le conflit entre la Russie et l'Ukraine ; une perturbation importante des opérations de la société ; l'incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d'affaires, de génération de trésorerie, d'économies de coûts, d'amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations anticipées ou ciblées ; l'impact des cyberattaques potentielles et des violations des technologies de l'information ou de la sécurité des données ; l'incapacité à mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques ; notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l'IRS que la distribution ou certaines transactions de séparation connexes doivent être traitées comme des transactions imposables.

Tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont qualifiés par ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats ou développements réels prévus par nous seront réalisés ou, même s'ils sont réalisés de manière substantielle, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur nous, notre entreprise ou nos opérations. Les énoncés prospectifs exposés dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d'événements imprévus, sauf pour la mesure requise par la loi.

GXO Logistics, Inc.

États consolidés condensés des opérations

(non audités)

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Direct operating expense 1,957 1,775 3,863 3,523 Selling, general and administrative expense 245 220 503 410 Depreciation and amortization expense 84 77 167 153 Transaction and integration costs 6 24 19 43 Restructuring costs and other 3 1 24 14 Operating income 99 59 141 96 Other income, net 1 23 1 39 Interest expense, net (14 ) (9 ) (27 ) (13 ) Income before income taxes 86 73 115 122 Income tax expense (20 ) (21 ) (23 ) (32 ) Net income 66 52 92 90 Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (1 ) (2 ) (2 ) Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 Earnings per share data Basic $ 0.55 $ 0.44 $ 0.76 $ 0.76 Diluted $ 0.54 $ 0.44 $ 0.75 $ 0.76 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,927 116,131 118,854 115,435 Diluted 119,415 116,646 119,323 116,111

GXO Logistics, Inc.

Bilan consolidé condensé

(non audité)

June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 305 $ 495 Accounts receivable, net of allowance of $12 and $12 1,719 1,647 Other current assets 282 286 Total current assets 2,306 2,428 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,428 and $1,297 965 960 Operating lease assets 2,194 2,227 Goodwill 2,802 2,728 Intangible assets, net of accumulated amortization of $500 and $456 544 570 Other long-term assets 315 306 Total long-term assets 6,820 6,791 Total assets $ 9,126 $ 9,219 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 566 $ 717 Accrued expenses 950 995 Current debt 35 67 Current operating lease liabilities 568 560 Other current liabilities 284 193 Total current liabilities 2,403 2,532 Long-term liabilities Long-term debt 1,625 1,739 Long-term operating lease liabilities 1,838 1,853 Other long-term liabilities 449 417 Total long-term liabilities 3,912 4,009 Commitments and contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 118,932 and 118,728 issued and outstanding 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding — — Additional paid-in capital 2,587 2,575 Retained earnings 413 323 Accumulated other comprehensive loss (223 ) (254 ) Total stockholders’ equity before noncontrolling interests 2,778 2,645 Noncontrolling interests 33 33 Total equity 2,811 2,678 Total liabilities and equity $ 9,126 $ 9,219

GXO Logistics, Inc.

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non audités)

Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 Cash flows from operating activities: Net income $ 92 $ 90 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 167 153 Stock-based compensation expense 18 16 Deferred tax expense (benefit) (17 ) 3 Other 10 1 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (29 ) (20 ) Other assets 18 (30 ) Accounts payable (107 ) (56 ) Accrued expenses and other liabilities (52 ) 43 Net cash provided by operating activities 100 200 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (150 ) (154 ) Proceeds from sales of property and equipment 10 6 Acquisition of businesses, net of cash acquired — (874 ) Net proceeds from cross-currency swap agreements — 10 Other — 9 Net cash used in investing activities (140 ) (1,003 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from issuance of debt, net — 898 Repayments of debt, net (138 ) — Repayments of finance lease obligations (16 ) (15 ) Taxes paid related to stock-based compensation awards (6 ) (12 ) Other 5 (2 ) Net cash provided by (used in) financing activities (155 ) 869 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 5 (15 ) Net (decrease) increase in cash and cash equivalents (190 ) $ 51 Cash and cash equivalents, beginning of period 495 333 Cash and cash equivalents, end of period $ 305 $ 384 Supplemental disclosure of non-cash activities: Common stock issued for acquisition $ — $ 203

GXO Logistics, Inc.

Données clés

Ventilation du chiffre d'affaires

(non auditée)

Le chiffre d'affaires ventilé par zone géographique était le suivant : Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 United Kingdom $ 893 $ 777 $ 1,737 $ 1,481 United States 692 685 1,406 1,366 France 217 183 419 359 Netherlands 198 163 394 333 Spain 136 123 263 243 Italy 94 80 182 162 Other 164 145 316 295 Total $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239





Le chiffre d'affaires de la Société peut aussi être ventilé selon le secteur principal du client. Le chiffre d'affaires ventilé par industrie était le suivant : Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Omnichannel retail $ 1,026 $ 879 $ 1,990 $ 1,704 Technology and consumer electronics 355 315 721 620 Food and beverage 335 336 642 674 Industrial and manufacturing 270 269 540 532 Consumer packaged goods 232 223 458 436 Other 176 134 366 273 Total $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239

GXO Logistics, Inc.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIDA ajusté et le BAIIA ajusté

et les marges du BAIIDA ajusté et du BAIIA ajusté

(non audité)

Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2023 (In millions) 2023 2022 2023 2022 December

31, 2022 Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 $ 197 $ 199 Net income attributable to noncontrolling interest 1 1 2 2 3 3 Net income $ 66 $ 52 $ 92 $ 90 $ 200 $ 202 Interest expense, net 14 9 27 13 29 43 Income tax expense 20 21 23 32 64 55 Depreciation and amortization expense 84 77 167 153 329 343 Transaction and integration costs 6 24 19 43 61 37 Restructuring costs and other 3 1 24 14 32 42 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other (3 ) (8 ) (4 ) (14 ) 13 23 Adjusted EBITDA(1) $ 190 $ 176 $ 348 $ 331 $ 728 $ 745 Less: Depreciation 65 64 131 126 261 266 Adjusted EBITA(1) $ 125 $ 112 $ 217 $ 205 $ 467 $ 479 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Adjusted EBITDA margin(1)(2) 7.9 % 8.2 % 7.4 % 7.8 % Adjusted EBITA margin(1)(3) 5.2 % 5.2 % 4.6 % 4.8 %

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.

(2) La marge du BAIIDA ajusté est calculée en divisant le BAIIDA ajusté par le chiffre d'affaires.

(3) La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d'affaires.

GXO Logistics, Inc.

Rapprochement du bénéfice net avec le bénéfice net ajusté

et le bénéfice par action ajusté

(non audité)

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 Amortization expense 19 13 36 27 Transaction and integration costs 6 24 19 43 Restructuring costs and other 3 1 24 14 Unrealized gain on foreign currency options and other (3 ) (8 ) (4 ) (14 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (6 ) (2 ) (17 ) (11 ) Discrete tax benefit(2) — — (5 ) — Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 84 $ 79 $ 143 $ 147 Adjusted basic earnings per share(3) $ 0.71 $ 0.68 $ 1.20 $ 1.27 Adjusted diluted earnings per share(3) $ 0.70 $ 0.68 $ 1.20 $ 1.27 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,927 116,131 118,854 115,435 Diluted 119,415 116,646 119,323 116,111

(1) Le taux d'imposition sur le revenu appliqué aux éléments se base sur le taux d'imposition effectif annuel conforme aux PCGR.

(2) Avantage fiscal distinct de la publication des provisions pour valorisation.

(3) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Autres rapprochements

(non audités)

Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et du flux de trésorerie disponible : Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Net cash provided by operating activities $ 61 $ 154 $ 100 $ 200 Payment for purchases of property and equipment (59 ) (89 ) (150 ) (154 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 3 10 6 Free Cash Flow(1) $ 3 $ 68 $ (40 ) $ 52

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.

La société calcule la conversion du flux de trésorerie disponible en divisant le flux de trésorerie disponible par le BAIIDA ajusté, elle est exprimée en tant que ratio.





Rapprochement des revenus et des revenus organiques : Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Revenue from acquired business(1) (154 ) — (378 ) — Revenue from deconsolidation — — — (20 ) Foreign exchange rates (17 ) — 83 — Organic revenue(2) $ 2,223 $ 2,156 $ 4,422 $ 4,219 Revenue growth(3) 11.0 % 11.3 % Organic revenue growth(2)(4) 3.1 % 4.8 %

(1) La société exclut les revenus de l'activité acquise au cours de la période actuelle pour lesquels il n'existe pas de revenus comparables dans la période précédente.

(2) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) La croissance du chiffre d'affaires est calculée en prenant la variation du chiffre d'affaires en glissement périodique et en la divisant par le chiffre de la période préalable, et est exprimée en pourcentage.

(4) La croissance du chiffre d'affaires organique est calculée en prenant la variation du chiffre d'affaires organique en glissement périodique et en la divisant par le chiffre de la période préalable, et est exprimée en pourcentage.

GXO Logistics, Inc.

Rapprochements de liquidités

(non audités)

Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net : (In millions) June 30, 2023 Current debt $ 35 Long-term debt 1,625 Total debt $ 1,660 Less: Cash and cash equivalents (305 ) Net debt(1) $ 1,355

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.





Rapprochement de l'endettement total et du ratio de bénéfice net attribuable à GXO : (In millions) June 30, 2023 Total debt $ 1,660 Trailing twelve months net income attributable to GXO $ 199 Debt to net income attributable to GXO ratio 8.3x





Rapprochement du ratio de levier net : (In millions) June 30, 2023 Net debt $ 1,355 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 745 Net leverage ratio(1) 1.8x

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Rendement sur le capital investi

(non audité)

BAIIA ajusté, net des impôts sur le revenu payés Six Months Ended June 30, Year Ended Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2023 (In millions) 2023 2022 December

31, 2022 Adjusted EBITA(1) $ 217 $ 205 $ 467 $ 479 Less: Cash paid for income taxes (32 ) (46 ) (111 ) (97 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 185 $ 159 $ 356 $ 382

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.





Rendement opérationnel sur le capital investi June 30, (In millions) 2023 2022 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,719 $ 1,560 $ 1,640 Other current assets 282 312 297 Property and equipment, net 965 905 935 Selected Liabilities: Accounts payable $ (566 ) $ (592 ) $ (579 ) Accrued expenses (950 ) (1,012 ) (981 ) Other current liabilities (284 ) (186 ) (235 ) Invested Capital $ 1,166 $ 987 $ 1,077 Ratio of Return on Invested Capital(1)(2) 35.5 %

(1) Le taux de rendement sur le capital investi est calculé en divisant notre BAIIA ajusté sur douze mois, net des impôts sur le revenu payés, par le capital investi.

(2) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.