Faits marquants



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre désormais 2,5 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires organique 1 a augmenté de 3 %.

Le bénéfice net attribuable à GXO a augmenté pour atteindre désormais 66 millions de dollars, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 25 %, les marges d'exploitation, quant à elles, se sont améliorées de 49 points de base et l'EBITDA 1 ajusté a augmenté pour atteindre 200 millions de dollars.

Le flux de trésorerie d'exploitation s’élève à 243 millions de dollars au 3e trimestre 2023, contre 116 millions de dollars au 3e trimestre 2022. Le flux de trésorerie disponible 1 au 3e trimestre 2023 est de 191 millions de dollars, contre 47 millions de dollars au 3e trimestre 2022.

Mise à jour des prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 2 : Bénéfice dilué ajusté par action 1 revu à la hausse, et passant de 2,45-2,65 dollars à 2,55-2,65 dollars. EBITDA 1 ajusté revu à la hausse, et passant de 725-755 millions de dollars à 730-755 millions de dollars. Croissance organique du chiffre d'affaires 1 révisée de 6-8 % à 2-4 %. Réitération de la conversion du flux de trésorerie disponible 1 d'environ 30 % de l'EBITDA ajusté



Faits marquants au sein de l’entreprise

Signature de nouveaux contrats d'une valeur de 841 millions de dollars depuis le début de l'année, 181 millions de dollars de nouveaux contrats au 3e trimestre 2023, dont près de la moitié proviennent d'entreprises sous-traitant leurs activités

Chiffre d'affaires supplémentaire de 520 millions de dollars pour 2024 et de 187 millions de dollars pour 2025 grâce aux nouveaux contrats signés au cours du 3e trimestre 2023.

Le carnet de commandes se maintient à environ 2 milliards de dollars.

Finalisation de l'acquisition de PFSweb le 23 octobre 2023.

GREENWICH, Conn., 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre 2023.

Malcolm Wilson, président-directeur général de GXO, déclare : « Les résultats de notre troisième trimestre reflètent la résilience de notre modèle commercial contractuel ainsi que notre excellente exécution opérationnelle et financière. Nous avons enregistré un chiffre d'affaires record, une croissance par rapport à l’année dernière du bénéfice net attribuable à GXO et de l'EBITDA ajusté, des marges constantes, un flux de trésorerie d'exploitation robuste et des contrats exceptionnels. Nous continuons à prendre des parts de marché : au troisième trimestre, nous avons enregistré plus d'un demi-milliard de dollars de nouveaux contrats pour 2024. Alors que l'environnement macroéconomique est incertain, nous obtenons de très bons résultats en matière de nouveaux contrats, de bénéfices et de flux de trésorerie. »

« Nous sommes convaincus que l'acquisition réussie de PFSweb nous place en bonne position en termes de croissance, en particulier en Amérique du Nord, où PFS génère la majorité de son chiffre d'affaires. Il s'agit d'une organisation extraordinaire, dotée d'un ensemble unique de capacités et d'une clientèle faite de marques mondialement reconnues qui complètent la nôtre. Nous travaillons déjà en équipe pour créer des opportunités commerciales pour nos clients et notre entreprise. »

« Pour la troisième fois cette année, grâce à la résilience de notre modèle d'entreprise et à l'acquisition de PFS, nous revoyons à la hausse nos prévisions d'EBITDA ajusté et d’EPS pour l'ensemble de l'année, tout en révisant nos prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année afin de refléter les anticipations d'une haute saison plus calme. »

« En ce qui concerne l'année prochaine, les moteurs structurels de notre entreprise restent solides et nous constatons une accélération des tendances qui stimule notre croissance, alors que les clients cherchent à accroître leur productivité, à optimiser leur fonds de roulement et à mieux servir leurs clients finaux. Nous continuerons à croître en capitalisant sur notre expérience éprouvée de la transformation des chaînes d'approvisionnement en un avantage concurrentiel, tout en continuant à apporter une attention particulière à la gouvernance des contrats, à la discipline en matière de coûts et à l'allocation des capitaux afin de créer de la valeur pour tous nos actionnaires. »

Résultats pour le troisième trimestre 2023

Le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % en glissement annuel, contre 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires organique1 a augmenté de 3 %.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté, pour atteindre désormais 90 millions de dollars, soit une hausse de 25 % en glissement annuel, contre 72 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à GXO s'élève à 66 millions de dollars, en hausse de 5 % en glissement annuel, contre 63 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022. Le bénéfice dilué par action est de 0,55 $, en hausse de 4 % en glissement annuel, contre 0,53 $ pour le troisième trimestre 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (« EBITDA1 ajusté ») a augmenté, pour atteindre désormais 200 millions de dollars, contre 192 millions de dollars au troisième trimestre 2022.

Le bénéfice net ajusté attribuable à GXO1 s'élève à 82 millions de dollars, contre 89 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action1 est de 0,69 $, contre 0,75 $ pour le troisième trimestre 2022.

GXO a généré 243 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, contre 116 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022. Au troisième trimestre 2023, GXO a généré 191 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1, contre 47 millions de dollars au troisième trimestre 2022.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et l'encours de la dette s'élevaient respectivement à 473 millions de dollars et 1,6 milliard de dollars, dans le cadre du bilan de catégorie investissement de GXO.

Prévisions pour 2023

Les perspectives financières actuelles de GXO pour 2023 sont les suivantes :

Croissance organique du chiffre d'affaires 1 de 2 % à 4 % (révisée de 6 % à 8 %).

de 2 % à 4 % (révisée de 6 % à 8 %). EBITDA ajusté 1 de 730 millions de dollars à 755 millions de dollars (révisé de 725 millions de dollars à 755 millions de dollars).

de 730 millions de dollars à 755 millions de dollars (révisé de 725 millions de dollars à 755 millions de dollars). Réitération de la conversion du flux de trésorerie disponible 1 d'environ 30 % de l'EBITDA 1 ajusté.

d'environ 30 % de l'EBITDA ajusté. Bénéfice dilué par action ajusté1 de 2,55 $ à 2,65 $ (révisé de 2,45 $ à 2,65 $).

Conférence téléphonique

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique purement contractuelle et bénéficie de la croissance rapide du commerce électronique, de l'automatisation et de la sous-traitance. GXO s'engage à fournir un lieu de travail diversifié de renommée mondiale à plus de 130 000 membres de l'équipe, répartis sur plus de 970 sites totalisant environ 200 millions de pieds carrés. La société s'associe aux plus grandes entreprises mondiales de premier ordre pour résoudre des problèmes logistiques complexes en offrant des solutions technologiquement avancées en matière de chaîne d'approvisionnement et de commerce électronique, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO est situé à Greenwich, Connecticut aux États-Unis. Consultez le site GXO.com pour plus d’informations et retrouvez GXO sur LinkedIn , Twitter , Facebook , Instagram et YouTube .

Mesures financières non GAAP

Comme l'exigent les règles de l'U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des mesures financières non-GAAP contenues dans le présent communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable selon les GAAP et les résultats sont présentés dans les tableaux financiers ci-dessous.

Les mesures financières non GAAP de GXO dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (« EBITDA ajusté »), la marge EBITDA ajustée, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITA ajusté »), l'EBITA ajusté, net des impôts payés, la marge EBITA ajustée, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action (de base et dilué) (« EPS ajusté »), le flux de trésorerie disponible, le chiffre d'affaires organique, la croissance organique du chiffre d'affaires, le ratio d'endettement net, la dette nette et le rendement du capital investi (« ROIC »).

Nous sommes convaincus que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l'analyse de nos opérations commerciales en cours dans la mesure où elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO et qu’elles peuvent aider les investisseurs à faire des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D'autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non GAAP différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures du même intitulé et utilisées par d'autres sociétés. Les mesures financières non GAAP de GXO ne doivent être utilisées que comme mesures complémentaires de nos performances opérationnelles.

L'EBITDA ajusté, l'EBITA ajusté, le revenu net ajusté attribuable à GXO et l’EPS ajusté comprennent des ajustements pour les coûts de transaction et d'intégration, ainsi que les coûts de restructuration et d'autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements liés aux transactions et à l'intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d'une acquisition ou d'une cession réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à plein temps aux activités d'intégration et de transformation) et certains coûts liés à l'intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les coûts de restructuration se rapportent principalement aux indemnités de licenciement liées aux initiatives d'optimisation des activités.

Nous sommes persuadés que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante de notre capacité à rembourser la dette arrivant à échéance ou à financer d'autres utilisations du capital qui, selon nous, créeront de la valeur pour les actionnaires. Nous calculons le flux de trésorerie disponible comme étant la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation moins le paiement des achats d'immobilisations corporelles plus le produit de la vente d'immobilisations corporelles.

Nous sommes convaincus que l'EBITDA ajusté, la marge EBITDA ajustée, l'EBITA ajusté, l'EBITA ajusté, net des impôts payés, et la marge EBITA ajustée améliorent la comparabilité d'une période à l'autre en supprimant l'impact de notre structure de capital (intérêts et dépenses de financement), de notre base d'actifs (dépréciation et amortissements), des impacts fiscaux et d'autres ajustements tels que présentés dans les tableaux ci-joints qui, de l'avis de la direction, ne reflètent pas les activités d'exploitation de base et que ces données aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous sommes intimement persuadés que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et l’EPS ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d'exploitation d'une période à l'autre en supprimant l'impact de certains coûts et gains qui, selon la direction, ne reflètent pas nos activités d'exploitation de base, y compris l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition.

Nous avons la conviction que le chiffre d'affaires organique et la croissance organique du chiffre d'affaires sont des mesures importantes, car elles excluent l'impact des fluctuations des taux de change, le chiffre d'affaires des entreprises acquises et le chiffre d'affaires des activités déconsolidées.

Nous pensons résolument que le ratio d'endettement net et la dette nette sont des mesures importantes de notre position de liquidité globale et sont calculés en retirant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale et de la dette nette sous forme de ratio de notre EBITDA ajusté. Nous calculons le ROIC comme notre EBITA ajusté, net des impôts sur le revenu payés, divisé par le capital investi. Nous sommes convaincus que le ROCI fournit aux investisseurs une perspective importante sur l'efficacité avec laquelle GXO déploie le capital et nous utilisons cette mesure en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction utilise ces mesures financières non GAAP pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et pour évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers pour la croissance organique du chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté, le flux de trésorerie disponible et l’EPS dilué ajusté pour l'ensemble de l'année 2023, un rapprochement de ces mesures non GAAP avec les mesures GAAP correspondantes implique un travail laborieux en raison de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non GAAP. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos résultats financiers GAAP futurs et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préparer conformément aux GAAP les déclarations prospectives des revenus et des flux de trésorerie qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2023 concernant la croissance organique des revenus, l'EBITDA ajusté, le flux de trésorerie disponible et le bénéfice dilué ajusté par action, les revenus supplémentaires prévus en 2024 et 2025 provenant de nouveaux contrats signés en 2023, et notre croissance continue. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s'attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « conseils », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutefois, l'absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives se fondent sur certaines hypothèses et analyses faites par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que la société juge appropriés en fonction des circonstances.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats ultérieurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations explicites ou implicites figurant dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à une différence importante comprennent, de manière non exhaustive, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la SEC et les éléments suivants : l'impact de la pandémie de COVID-19, les conditions économiques en général, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement, y compris les pénuries de main-d'œuvre, notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, comme l'équipement et les entrepôts, sur les demandes de nos clients, notre capacité à intégrer avec succès et à réaliser les synergies prévues, les économies de coûts et les opportunités d'amélioration des bénéfices en ce qui concerne les sociétés acquises, les acquisitions infructueuses ou d'autres risques ou développements qui affectent négativement notre situation financière et nos résultats, notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes de technologie de l'information appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes, notre endettement, notre capacité à lever des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, les litiges, les questions sociales, comme notre capacité à gérer nos sous-traitants et les risques associés aux conflits sociaux sur les sites de nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour fédérer nos employés, les risques associés aux régimes à prestations définies pour nos employés actuels et anciens, notre incapacité à attirer ou à retenir les talents nécessaires, l'augmentation des coûts associés à la main-d'œuvre, les variations des taux de change, les fluctuations des taux d'intérêt fixes et variables, les fluctuations saisonnières, les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle, la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux, les actions gouvernementales ou politiques, comme la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou des incidents similaires, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, une perturbation matérielle des activités de la société, l'incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d'affaires, de génération de trésorerie, d'économies de coûts, d'amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement prévu ou ciblé de la compétitivité et des activités, l'impact d'éventuelles cyber-attaques et violations de la sécurité des technologies de l'information ou des données, l'incapacité à mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques, notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance et une décision de l'IRS selon laquelle la distribution ou certaines opérations de scission connexes devraient être traitées comme des transactions imposables.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nous ou sur nos activités ou opérations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs, de changements de prévisions ou en cas de survenance d'événements imprévus, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

________________________________________

1 Pour les définitions associées aux mesures non GAAP, voir la section « Mesures financières non GAAP » du présent communiqué de presse.

2 Nos prévisions tiennent compte des taux de change actuels et de l'acquisition de PFSweb.