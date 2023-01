Le PDG de GXO voit d'importantes opportunités de fusions et acquisitions au Canada

GXO Logistics, le plus grand fournisseur de logistique contractuelle au monde, est ouvert à des opérations de rachat importantes de plus d'un milliard de dollars au Canada, a déclaré le directeur général Malcolm Wilson en début de semaine.

GXO, cotée à New York, dont la valeur est de 6,19 milliards de dollars, a acheté la société britannique Clipper Logistics, qui distribue des marchandises pour Marks & Spencer et Morrisons, pour environ 1,3 milliard de dollars en février dernier.

Le PDG a déclaré que GXO cible principalement les "très grandes" entreprises de la taille de Clipper ou plus, ajoutant que rien de plus petit ne vaut la peine. Elle pourrait envisager une acquisition importante au Canada pour combler des lacunes géographiques, ou des secteurs verticaux tels que le commerce de détail omnicanal et l'aérospatiale où GXO n'est pas présente dans un pays spécifique, a-t-il ajouté.

GXO, qui gère des chaînes d'approvisionnement externalisées en plus de l'entreposage, est entrée en bourse en 2021 après avoir été séparée de la société de logistique américaine XPO. GXO prévoit de générer un total de 2 milliards de dollars de liquidités disponibles jusqu'en 2027, qu'elle pourra utiliser pour des rachats d'actions, des fusions et acquisitions et la croissance organique, a déclaré M. Wilson dans une interview à Londres lundi. GXO avait une dette totale de 1,9 milliard de dollars à la fin du mois de septembre.

Le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 16 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est passé de 162 millions de dollars à 192 millions de dollars.

La société s'attend à une croissance à un chiffre des revenus de 6 à 8 %, car certains clients doivent faire face à des coûts plus élevés dans un contexte d'inflation galopante et de taux d'intérêt après la guerre en Ukraine, a déclaré M. Wilson.

Il a également déclaré que GXO est en "mode d'embauche" par opposition aux licenciements, malgré la toile de fond économique, grâce à son modèle commercial "résilient" basé sur des contrats de cinq à dix ans avec les clients.

Les actions de GXO ont chuté de plus de 40 % au cours de l'année dernière.