H.B. FULLER COMPANY : JPMorgan Chase reste pessimiste

H.B. Fuller Company est un formulateur, fabricant et distributeur mondial d'adhésifs, de mastics et d'autres produits chimiques spécialisés. Ses segments comprennent les adhésifs pour l'hygiène, la santé et les produits de consommation, les adhésifs d'ingénierie et les adhésifs de construction. Le segment Hygiène, santé et consommables fabrique et fournit des produits adhésifs sur les marchés de l'assemblage, de l'emballage, de la transformation, du non-tissé et de l'hygiène, de la santé et de la beauté, de l'emballage, des arts graphiques et des enveloppes. Le segment Engineering Adhesives fournit des adhésifs aux marchés du transport, de l'électronique, du médical, de l'énergie propre, de l'aérospatiale et de la défense, du bois performant, du verre isolant, du textile, de l'électroménager et de la machinerie lourde. Le segment des adhésifs de construction fabrique et fournit des adhésifs spécialisés, des produits d'étanchéité, des rubans, des mortiers, des coulis et des dispositifs d'application pour les systèmes de toiture des bâtiments commerciaux, les projets d'infrastructure lourde, les applications de transport routier, autoroutier et aéroportuaire, et les applications d'enveloppe de bâtiment, entre autres.

Secteur Chimie de spécialité