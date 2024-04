H C Slingsby PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans le commerce et la distribution d'une gamme diversifiée d'équipements industriels et commerciaux consistant principalement en fournitures d'achat accessoires. Elle propose environ 45 000 produits dans des secteurs tels que la manutention et le levage, les roues et les roulettes, les échelles et les marches, le stockage et les étagères, le bureau, la sûreté et la sécurité, les vêtements de travail, le nettoyage et l'hygiène, le courrier et l'emballage, l'atelier et l'entretien, les déchets et le recyclage, les locaux, les casiers et les vestiaires, les enseignes et les étiquettes, ainsi que les sols et les paillassons. Les produits de la société dans le domaine des déchets et du recyclage comprennent, entre autres, des cendriers et des poubelles à cigarettes, l'élimination des déchets cliniques, des poubelles d'intérieur, des poubelles d'extérieur, des poubelles de recyclage et des poubelles à déchets confidentiels, ainsi que des sacs à déchets et des accessoires. Son offre de produits de revêtement de sol et de tapis comprend des dalles et des traitements de sol, des tapis et des accessoires, des bandes antidérapantes et de nouveaux produits de revêtement de sol et de tapis.