MISE À JOUR DES RÉSULTATS : Le bénéfice de HC Slingsby chute, la perte d'East Imperial se réduit

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

HC Slingsby PLC - Distributeur d'équipements industriels et commerciaux basé à Shipley - annonce un bénéfice avant impôt de 485 000 GBP pour les 12 mois se terminant le 31 décembre, contre 822 000 GBP l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 19,8 millions de GBP à 21,6 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt comprend un gain exceptionnel de 500 000 GBP lié à l'augmentation de la valeur de la propriété en pleine propriété à Baildon. Aucun dividende n'a été versé, ce qui témoigne d'un souci de prudence dans le maintien des liquidités. Les ventes du premier trimestre du nouvel exercice financier sont en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, bien que l'amélioration des marges ait été contrebalancée par une augmentation des coûts. Cela signifie que le bénéfice avant impôt pour le trimestre est tombé de 116 000 GBP à 112 000 GBP. Il note que le marché reste compétitif et que le conseil d'administration est prudent en ce qui concerne les perspectives. Il ajoute que les pressions inflationnistes pourraient avoir un impact sur la marge brute et les bénéfices du groupe en 2023.

----------

Alpha Growth PLC - société de conseil financier basée à Londres et spécialisée dans les "actifs de longévité" tels que l'assurance-vie - déclare un bénéfice de 3,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 décembre, y compris un gain de 4,1 millions de livres sterling provenant d'une acquisition, contre une perte retraitée de 1,7 million de livres sterling l'année précédente. Elle continue de viser 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici à 2025. Cette stratégie comprend l'expansion des activités d'assurance-vie et la poursuite de la croissance du BlackOak Alpha Growth Fund et de l'Alpha Alternative Assets Fund.

----------

Beximco Pharmaceuticals Ltd - fabricant de produits pharmaceutiques génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs basé à Dhaka - déclare que le bénéfice avant impôt pour le troisième trimestre financier au 31 mars est tombé à 1,2 million de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling l'année précédente, malgré une augmentation des recettes de 9,0 millions de livres sterling à 9,6 millions de livres sterling. Le bénéfice par action est passé de 2,47 pence à 2,13 pence. Le directeur général Nazmul Hassan déclare : "Bien que l'impact des vents contraires macroéconomiques sur notre résultat net persiste, ces résultats financiers témoignent de la stratégie de croissance de la société et mettent en évidence la force sous-jacente de l'entreprise".

----------

Aterian PLC - Société d'exploration et d'exploitation de métaux centrée sur le Maroc - déclare que la perte avant impôts pour l'année au 31 décembre s'est élargie à 4,4 millions de livres sterling contre 1,4 million de livres sterling, avec une perte par action plus que doublée à 0,76 pence contre 0,31 pence pour l'indice des prix à la consommation (LPS). Les perspectives restent très positives. Encouragé par les résultats des travaux préliminaires sur les projets marocains récemment acquis et a identifié un nouvel essaim de pegmatites contenant des métaux rares dans le sud du Rwanda avec un potentiel de lithium. Estime que les fondamentaux du marché restent solides pour le groupe.

----------

Aquila Energy Efficiency Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur les projets d'efficacité énergétique de petite et moyenne taille - La valeur de l'actif net au 31 décembre est tombée à 95,23 pence, contre 97,38 pence l'année précédente. Déclare un dividende de 3,5 pence, alors qu'aucun paiement n'avait été effectué auparavant. A l'intention de se concentrer davantage sur un plus petit nombre de zones géographiques, sur des transactions plus importantes, sur l'établissement de relations de partenariat avec un certain nombre de sociétés de services énergétiques et sur l'augmentation des ressources dédiées par le conseiller en investissement.

----------

East Imperial PLC - Producteur d'eaux toniques et de mélangeurs basé en Nouvelle-Zélande - déclare que la perte avant impôts pour l'année se terminant le 31 décembre s'est réduite à 3,7 millions de livres sterling contre 5,4 millions de livres sterling l'année précédente, alors que les revenus ont augmenté à 3,2 millions de livres sterling contre 2,8 millions de livres sterling. La perte de base par action est passée de 1,99 pence à 1,08 pence. La société déclare que les ventes ont été stimulées par la croissance des marchés clés établis, du commerce de détail et des canaux de vente directe aux consommateurs. Le chiffre d'affaires du premier trimestre est en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente et les ventes globales de 58 246 caisses ont augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente, grâce à la demande continue de produits ultra-premium dans les régions clés. L'entreprise est en pourparlers avancés avec des bailleurs de fonds potentiels afin de fournir un fonds de roulement supplémentaire pour soutenir l'expansion en cours et indique qu'une annonce est attendue de manière imminente.

----------

Vulcan Industries PLC - Société de services d'ingénierie basée à Londres - déclare que la perte avant impôts pour les 12 mois se terminant le 31 mars s'est réduite à 1,1 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente, alors que les recettes ont bondi de 46 000 livres sterling à 1,2 million de livres sterling. La perte de base par action est passée de 0,40 pence à 0,18 pence. L'entreprise continue de travailler à l'extension de son portefeuille d'activités de fabrication dans le secteur des énergies renouvelables et s'attend à ce que d'autres projets lui soient confiés en temps voulu.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.