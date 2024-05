H&E Equipment Services, Inc. est une société de location de matériel. Les secteurs d'activité de la société comprennent la location de matériel, la vente de matériel de location, la vente de matériel neuf, la vente de pièces détachées et les services de réparation et d'entretien. Le secteur de la location d'équipements comprend les opérations de location et loue principalement les principaux types d'équipements de construction et industriels. Les ventes d'occasion du secteur de la location d'équipements sont principalement générées par les ventes de son parc de location. Le secteur des ventes d'équipements neufs vend des équipements par l'intermédiaire d'une force de vente professionnelle. Le secteur des ventes de pièces détachées fournit des pièces détachées pour son propre parc de location et vend des pièces détachées pour les équipements qu'il vend. Le secteur des services comprend les services d'entretien et de réparation pour sa propre flotte de location et pour l'équipement de ses clients, dans ses installations et sur les sites de ses clients. La société exploite 145 succursales réparties dans 30 États. Elle dessert des succursales dans les régions du nord-ouest du Pacifique, de la côte ouest, de l'intermontagne, du sud-ouest, de la côte du Golfe, du sud-est, du Midwest et du centre du littoral atlantique.

Indices liés Russell 2000