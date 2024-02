H-Farm SpA est une société de capital-risque basée en Italie. L'objectif de la société est le développement de start-ups Internet par une combinaison d'investissements d'amorçage et de services d'incubation. La société investit dans des entreprises en portefeuille en phase d'amorçage et de démarrage dans un certain nombre de secteurs, notamment la transformation des entreprises, le marketing numérique, la culture de l'innovation humaine, la stratégie de marque et la narration d'histoires et l'intelligence artificielle. En tant qu'incubateur, l'entreprise fournit également des services visant à accélérer le développement commercial des entreprises en portefeuille. H-Farm SpA se concentre sur les entités engagées dans les secteurs industriels de la technologie, des nouveaux médias et de l'Internet. H-Farm SpA opère par le biais de l'International School of Treviso Srl, Celi et Bigrock.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds