H&R Block, Inc. fournit des services de préparation des déclarations de revenus, des produits financiers et des solutions pour les petites entreprises. La société propose des solutions de préparation de déclarations d'impôts assistées et à faire soi-même par le biais de plusieurs canaux, notamment en personne, en ligne et par le biais d'applications mobiles, virtuelles et de logiciels de bureau, et distribue des services et des produits de la marque H&R Block. Elle propose également des solutions financières pour les petites entreprises par l'intermédiaire de ses bureaux franchisés et appartenant à la société, ainsi qu'en ligne par l'intermédiaire de Wave. La société propose des services supplémentaires, notamment les transferts de remboursements (RT), le plan de service étendu Peace of Mind (POM), la carte Mastercard prépayée H&R Block Emerald (carte Emerald), les lignes de crédit H&R Block Emerald Advance (EA), Tax Identity Shield (TIS), les avances de remboursements (RA) et des solutions financières pour les petites entreprises. Les RT permettent aux clients de recevoir leurs remboursements d'impôts par la méthode de paiement de leur choix et comprennent une fonction permettant aux clients de déduire de leurs remboursements d'impôts les frais de préparation d'impôts et les frais connexes.

Secteur Services à la personne