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H&T GROUP PLC

(HAT)
  Rapport
Temps Différé London Stock Exchange  -  17:35:15 25/05/2023
421.00 GBX   +0.96%
18/05HT&E obtient l'approbation de ses actionnaires pour ses changements de nom et de téléscripteur
MT
18/05H&T GROUP PLC : Final dividend
FA
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Casino et le Groupement Les Mousquetaires signent un protocole pour étendre le champ de leurs partenariats

26/05/2023 | 07:00
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26 mai (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* SIGNE AVEC LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES UN PROTOCOLE POUR ÉTENDRE LE CHAMP DE LEURS PARTENARIATS ET OPTIMISER LEURS RÉSEAUX RESPECTIFS

* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ALLIANCE AUX ACHATS DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES DE MARQUE DISTRIBUTEUR

* LES GROUPES PROLONGENT DE DEUX ANNÉES LA DURÉE DE LEURS ALLIANCES ACTUELLES JUSQUEN 2028

* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ACCORD DAPPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES FILIÈRES MARÉE ET BOUCHERIE DU GROUPEMENT LESMOUSQUETAIRES

* CESSION AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES DUN ENSEMBLE DE POINTS DE VENTE ISSUS DU PÉRIMÈTRE CASINO FRANCE REPRÉSENTANT ENVIRON 1,05 MD DEUROS DE CA HT

* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES SEST ENGAGÉ (PROMESSE DACHAT) À ACQUÉRIR AUPRÈS DU GROUPE CASINO, SI CELUI-CI EN FAIT LA DEMANDE, UN VOLUME COMPLÉMENTAIRE DE MAGASINS REPRÉSENTANT 461 MLNS DE CA HT

* PREMIERES CESSIONS AURONT LIEU D'ICI LA FIN DE CETTE ANNÉE

* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES PARTICIPERA ÉGALEMENT, DANS DES CONDITIONS DE PARTICIPATION MINORITAIRE, AU FUTUR TOUR DE TABLE DU GROUPE CASINO, AVEC UN INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 100 M Texte original: https://tinyurl.com/4exznj5j Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA -0.81%6.76 Cours en temps réel.-30.74%
H&T GROUP PLC 0.96%421 Cours en différé.-12.29%
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Données financières
CA 2023 204 M 252 M 235 M
Résultat net 2023 24,0 M 29,6 M 27,6 M
Dette nette 2023 5,36 M 6,61 M 6,16 M
PER 2023 7,63x
Rendement 2023 4,96%
Capitalisation 185 M 228 M 212 M
VE / CA 2023 0,93x
VE / CA 2024 0,82x
Nbr Employés 1 296
Flottant 91,9%
Graphique H&T GROUP PLC
Durée : Période :
H&T Group plc : Graphique analyse technique H&T Group plc | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique H&T GROUP PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 0
Dernier Cours de Clôture 421,00 GBX
Objectif de cours Moyen 580,00 GBX
Ecart / Objectif Moyen 37,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christopher Donald Gillespie Chief Executive Officer & Executive Director
Tatiana Hagan Finance Director
Diane Elizabeth Giddy Chief Financial Officer & Executive Director
Simon Richard Walker Chairman
James Fitzgerald Thornton Senior Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
H&T GROUP PLC-12.29%228
BAJAJ FINANCE LIMITED3.21%49 524
ORIX CORPORATION11.99%19 960
SYNCHRONY FINANCIAL-8.52%12 883
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED46.54%10 467
SHRIRAM FINANCE LIMITED-0.31%6 205
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