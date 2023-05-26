Casino et le Groupement Les Mousquetaires signent un protocole pour étendre le champ de leurs partenariats

26 mai (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* SIGNE AVEC LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES UN PROTOCOLE
POUR
ÉTENDRE LE CHAMP DE LEURS PARTENARIATS ET OPTIMISER LEURS
RÉSEAUX RESPECTIFS
* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ALLIANCE AUX ACHATS DANS LES
PRODUITS ALIMENTAIRES DE MARQUE DISTRIBUTEUR
* LES GROUPES PROLONGENT DE DEUX ANNÉES LA DURÉE DE LEURS
ALLIANCES ACTUELLES JUSQUEN 2028
* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ACCORD DAPPROVISIONNEMENT
AUPRÈS
DES FILIÈRES MARÉE ET BOUCHERIE DU GROUPEMENT LESMOUSQUETAIRES
* CESSION AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES DUN ENSEMBLE DE
POINTS
DE VENTE ISSUS DU PÉRIMÈTRE CASINO FRANCE REPRÉSENTANT ENVIRON
1,05 MD DEUROS DE CA HT
* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES SEST ENGAGÉ (PROMESSE
DACHAT) À
ACQUÉRIR AUPRÈS DU GROUPE CASINO, SI CELUI-CI EN FAIT LA
DEMANDE, UN VOLUME COMPLÉMENTAIRE DE MAGASINS REPRÉSENTANT 461
MLNS DE CA HT
* PREMIERES CESSIONS AURONT LIEU D'ICI LA FIN DE CETTE ANNÉE
* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES PARTICIPERA ÉGALEMENT, DANS
DES
CONDITIONS DE PARTICIPATION MINORITAIRE, AU FUTUR TOUR DE TABLE
DU GROUPE CASINO, AVEC UN INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES À
HAUTEUR DE 100 M
Texte original: https://tinyurl.com/4exznj5j
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(Rédaction de Gdansk)