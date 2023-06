H&T recrute de nouveaux directeurs dans le cadre de ses projets de croissance

(Alliance News) - Le groupe H&T fait une "déclaration d'intention significative" concernant ses ambitions de croissance future en nommant quatre nouveaux directeurs non exécutifs, a déclaré John Dowsett.

L'analyste Gary Greenwood a déclaré que ces nominations "apporteront une expérience et une diversité supplémentaires" au conseil d'administration de H&T.

Le prêteur sur gages et détaillant de bijoux et de montres neufs et d'occasion, basé dans le Surrey, a déclaré vendredi que les nouvelles nominations prendraient effet le 1er juillet.

Robert van Breda, qui est actuellement directeur financier par intérim de Griffin Financial Technology Ltd, présidera le comité d'audit, a déclaré H&T.

Lawrence Guthrie, directeur général de Houlihan Lokey, rejoindra également le conseil d'administration non exécutif, ainsi que Catherine Nunn, qui occupe actuellement le poste de vice-présidente de Lakeland Ltd, après avoir été directrice générale de l'entreprise pendant quatre ans. Mme Nunn présidera un nouveau comité des clients.

Enfin, Sally Veitch, qui est présidente du comité d'audit et du comité de surveillance de LHV Bank Ltd, ainsi que présidente et administratrice non exécutive de Tipton & Closely Building Society, présidera le comité des risques de H&T.

H&T a également annoncé que James Thornton, directeur indépendant principal, avait l'intention de prendre sa retraite et qu'il ne solliciterait donc pas de réélection lors de l'assemblée générale annuelle de 2024.

Le président Simon Walker a déclaré : "Je suis ravi de continuer à élargir l'expertise du conseil d'administration avec l'arrivée de Robert, Lawrence, Catherine et Sally. Chacun d'entre eux apporte une expérience vaste et pertinente au groupe et fournira de solides conseils alors que nous cherchons à développer nos activités principales de prêt sur gage et de vente au détail tout en devenant encore plus centrés sur le consommateur. Je me réjouis de travailler avec chacune de ces personnes talentueuses alors que le groupe poursuit sa trajectoire de croissance".

Les actions de H&T étaient en hausse de 0,5 % à 437,01 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

