H&T Group plc est une société holding non commerciale basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de ses filiales sont le prêt sur gage, l'achat d'or, la vente au détail de bijoux et de montres neufs et d'occasion, l'encaissement de chèques, les prêts non garantis et d'autres services connexes gérés par Harvey & Thompson Limited. Ses segments comprennent le prêt sur gage, l'achat d'or, la vente au détail, le prêt sur gage à la casse, les prêts personnels, les opérations de change et d'autres services. Le secteur du prêt sur gage consiste à fournir des prêts garantis contre un nantissement (le gage). Le secteur de l'achat d'or consiste à acheter des bijoux directement aux clients par l'intermédiaire de ses magasins. Le secteur de la vente au détail s'occupe de la vente au détail d'or, de bijoux et de montres, et les ventes au détail sont constituées d'articles confisqués provenant du livre de gage du prêteur sur gages ou d'articles remis à neuf provenant de ses opérations d'achat d'or. Le secteur de la ferraille des prêteurs sur gages comprend les ventes de ferraille d'or de ses actifs en stock autres que ceux comptabilisés dans l'achat d'or.