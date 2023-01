Le prêteur sur gages H&T promeut un nouveau président et déclare que les transactions du 4ème trimestre ont été fortes.

(Alliance News) - H&T Group PLC a nommé mercredi un nouveau président pour remplacer son titulaire de longue date, alors qu'il a déclaré que les transactions du quatrième trimestre 2022 restaient fortes, en particulier pour les prêts sur gage.

Le prêteur sur gages et détaillant de bijoux et de montres neufs et d'occasion basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré qu'il allait promouvoir le directeur non exécutif Simon Walker au poste de président, à compter du 1er avril.

Il remplacera Peter McNamara, qui quittera la présidence à la fin du mois de mars après 14 ans en poste et 17 ans en tant que membre du conseil d'administration. Ceci afin de se concentrer sur ses intérêts commerciaux en dehors du groupe H&T, a déclaré la société.

H&T a déclaré que M. McNamara avait joué un rôle "essentiel" dans le développement de l'entreprise, notamment lors de son introduction en bourse en 2008 et dans sa croissance ultérieure sous sa direction.

"Il laisse le groupe dans une position plus forte suite à l'augmentation de capital de l'année dernière, le groupe ayant les ressources en capital nécessaires pour profiter d'un climat économique favorable pour les prêts sur gage alors que l'entreprise développe son parc de magasins de manière mesurée et réfléchie", a déclaré H&T dans un communiqué.

Le nouveau président Walker siège au conseil d'administration depuis septembre. À l'époque, H&T avait déclaré que Walker est un professionnel expérimenté de la gestion des risques financiers. Il a travaillé chez KPMG pendant 42 ans avant de prendre sa retraite en tant qu'associé après 30 ans au sein du cabinet.

"Bien que fondée il y a plus de 125 ans, la force actuelle de l'entreprise a été démontrée l'année dernière par le fait que l'action a été l'une des plus performantes du marché", a déclaré M. McNamara. Les actions de H&T ont augmenté de 63 % en 2022.

Le titre était en baisse de 3,5 % à 476,00 pence chacun à Londres mercredi matin.

H&T a déclaré que le commerce au quatrième trimestre de 2022 est resté fort, poursuivant la dynamique observée tout au long de l'année.

Le livre de gage des prêteurs sur gage a augmenté pour atteindre environ 99 millions de GBP à la fin du mois de décembre, contre 66,9 millions de GBP un an plus tôt. La demande de prêts sur gage est restée forte au début du mois de janvier, selon H&T.

Pour l'ensemble de l'année 2022, les ventes au détail ont augmenté de 33 % pour atteindre environ 48 millions de GBP, contre 36,2 millions de GBP en 2021, après un mois de vente record pour décembre, qui a suivi un mois de novembre "légèrement plus calme que prévu". Les ventes de montres ont été un point fort du mois de décembre, a déclaré H&T.

Les opérations de change et les autres services ont également continué à enregistrer de bons résultats.

H&T a déclaré avoir poursuivi son programme d'investissement dans les systèmes informatiques et dans le parc de magasins.

Le nombre de magasins est passé de 257 un an plus tôt à 267 au 31 décembre. Neuf autres sites sont en préparation et devraient ouvrir au cours du premier semestre 2023.

H&T a déclaré qu'elle reste confiante dans le fait que les résultats de l'année complète, qui seront publiés le 7 mars, seront conformes aux prévisions actuelles du marché.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

