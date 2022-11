H2O Innovation annonce la date de son assemblée générale annuelle des actionnaires

QUÉBEC, 23 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – Lisa Henthorne, présidente du conseil, et Frédéric Dugré, président et chef de la direction, invitent cordialement les actionnaires et autres parties intéressées à participer à l’assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») d’H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») le mardi 6 décembre 2022 à 10 h 30 (heure de l’Est), qui aura lieu en personne à son siège social situé au 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec (Québec) G1K 9C5.



H 2 O Innovation offre également la possibilité d’assister virtuellement à l’assemblée au moyen d’une webdiffusion, disponible à l’adresse http://www.snwebcastcenter.com/webcast/h2o/agm2022/fr ou par téléphone au (416) 764-8646 et au (888) 396-8049 (sans frais). Les actionnaires qui participent à l’assemblée par webdiffusion ou par téléphone pourront écouter l’assemblée et poser des questions, mais ne pourront pas voter.

Au cours de l’assemblée, les actionnaires auront à se prononcer sur l’élection des administrateurs et sur la nomination de l’auditeur pour l’exercice se terminant le 30 juin 2023. À l’issue de la partie formelle de l’assemblée, la direction fera le point sur les activités et les opérations d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

