H2O Innovation annonce un changement sur son conseil d'administration

QUÉBEC, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: HEO) – H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce la démission de l'un de ses administrateurs, M. René Vachon, et la nomination de M. Bertrand Lauzon comme membre de son conseil d'administration.



Au cours des trois (3) dernières années, M. René Vachon a agi à titre d'administrateur de la Société et a siégé comme membre de divers comités du conseil d'administration. « Nous tenons à remercier M. Vachon pour sa précieuse contribution et son dévouement en tant que membre du conseil d’administration, et nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses nouveaux projets », a déclaré Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration d’H 2 O Innovation.

M. Bertrand Lauzon a été nommé en tant que membre du conseil d'administration et du comité d’audit de la Société en date du 1er juillet 2022. M. Lauzon occupe actuellement le poste de vice-président exécutif chez BFL Canada, le plus important cabinet de courtage d'assurance commerciale privée au Canada, auquel il s'est joint en 2006 comme directeur financier. En tant que vice-président exécutif, M. Lauzon conseille la direction au sujet de transactions financières complexes, de transactions de fusion et d'acquisition, ainsi que de fiscalité. M. Lauzon est également membre du conseil d'administration, du comité d'audit et du comité de gouvernance de BFL Canada.

Avant de se joindre à BFL Canada, M. Lauzon était vice-président des finances, des opérations et des systèmes, ainsi que directeur financier pour Valeurs mobilières Desjardins. Sous sa direction, les actifs sous gestion de Valeurs mobilières Desjardins ont augmenté de 7 à 18 milliards de dollars. Auparavant, il a été vice-président exécutif des finances et des technologies de l'information, ainsi que directeur financier à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). M. Lauzon possède des compétences exceptionnelles dans le secteur financier, avec plus de 38 ans d'expériences en tant que comptable professionnel agréé.

« La nomination de M. Lauzon au conseil d'administration est conforme aux pratiques de gouvernance de la Société qui visent la création d'un conseil d'administration indépendant, fort et diversifié qui possède un mélange de compétences et d’expérience dans les domaines de la finance, de l'audit et de la gestion des risques, des fusions et acquisitions, ainsi que de la gouvernance d'entreprise et de l'éthique. En conséquence, les connaissances et la vaste expérience de M. Lauzon en matière de finances, d'assurance commerciale, de stratégie et de développement des affaires enrichira davantage le conseil d'administration de H 2 O Innovation », a ajouté Lisa Henthorne.

À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

