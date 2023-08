(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce qu’elle a rapidement apporté son soutien à une communauté du nord de l'Alberta, pour laquelle elle a fourni l’agrandissement d’urgence d’un système de traitement d'eau potable en quelques semaines.

L'équipe d'H2O Innovation à l'installation de John D'Or. (Photo: Business Wire)

En raison de la saison des feux de forêt sans précédent qui a eu lieu cette année, certaines communautés du nord de l’Alberta ont dû être évacuées. Des logements d’urgence ont été mis en place pour accueillir jusqu'à 1 000 évacués. En appui à cet effort de secours, H 2 O Innovation a déployé une équipe dans la communauté de John D'Or afin de maximiser la production d’eau potable à partir de l’installation de traitement d’eau actuelle. L'équipe était sur place au début du mois de juillet, moins de quatre semaines suivant l’avis de procéder, et a fourni une expansion de 30 % de l’usine actuelle. Le tout a été complété le 21 juillet. Cette collaboration entre la Nation crie de Little Red River, Services aux Autochtones Canada et Tetra Tech a permis d’augmenter rapidement la production d'eau potable et de fournir des logements aux communautés évacuées. Le système de traitement d'eau potable de John D'Or utilise l'ultrafiltration (UF) comme prétraitement pour la nanofiltration (NF) et a une capacité de production de 915 mètres cubes par jour.

« Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe, qui a été en mesure de prioriser cette demande d'urgence et de réaliser un agrandissement de 30 % de l'usine en quelques semaines seulement. Nous apprécions l'opportunité de contribuer aux efforts de secours à la suite de cette catastrophe naturelle et de faire une différence pour ces communautés. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre mission : apporter des solutions efficaces aux problèmes liés à l’eau et améliorer la vie des personnes dans le besoin », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

