H2O Innovation obtient trois nouveaux contrats d'O&M et renouvelle sept des contrats actuels, pour un total de 5,4 M$

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a récemment obtenu trois nouveaux contrats d’opération et de maintenance (O&M) et a renouvelé sept contrats actuels. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 5.4 M$, portent le carnet de commandes O&M à 147,7 M$.

H 2 O Innovation a obtenu un nouveau contrat d’O&M avec le comté de Rocky View, en Alberta, pour une durée de deux ans, avec trois options de renouvellement. La Société a également remporté deux autres contrats d’opération et maintenance dans les États de New York et du Texas.

« Notre nouveau projet en Alberta est une bonne occasion de maximiser l’utilisation de nos ressources en place dans la région et d’assurer un meilleur amortissement de nos frais fixes. Ce projet nous permettra notamment de tirer parti des synergies entre nos trois piliers d’affaires, l’une des caractéristiques qui rendent le modèle d’affaires d’H 2 O Innovation si unique. Avec 22 autres systèmes opérés par la Société en Alberta, nous sommes dans une bonne position pour mieux servir nos clients qui se situent dans cette région à forte croissance », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

De plus, H 2 O Innovation a renouvelé plusieurs contrats d’O&M dans la Vallée d’Hudson, dans l’État de New York ainsi que dans le Nord-Est des États-Unis. L’un d’entre eux est celui de la ville de Lincoln au New Hampshire, pour une durée additionnelle de 5 ans.

Énoncés prospectifs

Les renseignements et énoncés contenus dans ce communiqué de presse ainsi que dans d’autres communications orales et écrites de la Société relatives à ses activités et/ou décrivant les objectifs, prévisions, projections, estimations, attentes ou stratégies de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », «pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « devoir » ou d’autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. H 2 O Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société, ou de son industrie, diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la réalisation et la performance des services décrits dans le contrat O&M, selon les délais prévus et sans coûts supplémentaires, en tenant compte des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre et au taux d’inflation affectant les biens et services, la création de synergies entre les différents piliers d’affaires de la Société malgré l’environnement compétitif dans lequel elle œuvre, ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont basés sur l’information disponible en date de sa publication et sont sujets à changements après cette date. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre changement.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230516005244/fr/