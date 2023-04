H2O Innovation remporte 8,4 M$ de nouveaux projets de traitement d'eau et d'eaux usées

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (WTS) a récemment remporté huit nouveaux projets de traitement d’eau et des eaux usées, dont six sont de type industriel. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 8,4 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 56,0 M$.

Le contrat le plus récent qu’a obtenu la Société consiste en un système d’ultrafiltration (UF) céramique de 1,5 MGD (5 700 m3/jour) pour la réserve indienne de Fort Berthold, dans le Dakota du Nord. Ce système se caractérisera par son taux élevé de récupération de l’eau, qui sera supérieur à 97 %. Comme le système proposé utilise des membranes céramiques, il rejoint la volonté du client de réduire les dépenses de fonctionnement et d’optimiser les opérations, tout en générant une eau de qualité supérieure pour la communauté.

La Société s’est vu attribuer un autre projet pour un fabricant de véhicules électriques qui prévoit un traitement par filtres multimédias, dégazeurs et systèmes d’osmose inverse (RO). Ce système produira 150 GPM (820 m3/jour) d’eau d’appoint pour les tours de refroidissement. Le projet devrait être terminé d’ici la fin de l’année 2023.

Par ailleurs, H 2 O Innovation a obtenu un contrat auprès d’un client américain pour un système de traitement de 1,0 MGD (4 000 m3/jour) avec deux trains de RO pour traiter l’eau de mer (SWRO). Le client, situé dans un centre de villégiature en Amérique latine, requiert une source d’eau dessalée fiable et économe en énergie, et ce sont ces critères qui ont orienté la conception de ce nouveau projet. Celui-ci devrait être réalisé au cours des douze prochains mois.

Le quatrième projet comprend un système d’UF de 18 MGD (68 130 m3/jour) pour la West End Water Treatment Plant dans la ville de Billings, au Montana. Le système d’UF sera composé de sept trains et traitera l’eau de surface pour l’approvisionnement en eau potable de la ville. Le contrat de conception du système d’UF a été confié à H 2 O Innovation, et la mise en service de l’usine de traitement d’eau est prévue pour 2025.

En plus des projets susmentionnés, la Société a obtenu quatre nouveaux projets de type industriel. L’un d’entre eux concerne un contrat de location d’un système d’UF, qui a été prolongé de quatre mois. Deux autres contrats sont liés à la livraison de systèmes pour un client spécialisé dans la production de biocarburants. Enfin, H 2 O Innovation a remporté un contrat pour la fourniture d’un système de RO pour un client de l’industrie automobile aux États-Unis.

« Nous sommes heureux d’avoir décroché des contrats tant auprès de nouveaux clients que de clients récurrents pour des projets de traitement de l’eau et des eaux usées. Cela témoigne de notre capacité à livrer des systèmes de haute qualité et à établir des partenariats solides avec nos clients. En effet, notre équipe collabore étroitement avec eux afin d’identifier leurs besoins spécifiques et d’élaborer des solutions efficaces et durables pour répondre à ces exigences. Plus que jamais, nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « devoir » et d’autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

