H2O Innovation renouvelle et élargit la portée de son plus important contrat d'opération et maintenance, ajoutant 55,0 M $ au carnet de commandes

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a récemment renouvelé le contrat d’opération et maintenance (« O&M ») avec son plus important client, la ville de Gulfport, au Mississippi. Ce renouvellement, évalué à 13,9 M $ par année, comprend un élargissement de la portée des services avec la collecte des déchets solides et la gestion des flottes de matériel roulant ainsi qu’un ajustement annuel basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC). Ce contrat de quatre ans, d’une valeur de 55,5 M $, porte le carnet de commandes d’O&M de la Société à 131,0 M $. La ville a également la possibilité de prolonger le contrat jusqu'à quatre périodes de renouvellement supplémentaires de deux ans chacune, ce qui pourrait prolonger la durée totale du contrat à 12 ans.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec ce client très important qui nous est fidèle depuis 2011. Le succès continu de ce projet est le reflet du travail acharné et du dévouement de nos employés qui ont adhéré aux valeurs de notre entreprise et qui s'efforcent chaque jour de livrer des services hors pair à nos clients », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

« La ville de Gulfport a vu des résultats exceptionnels avec H 2 O Innovation depuis 2011. Nous sommes ravis non seulement de poursuivre notre partenariat, mais également d'élargir la portée du service de haute qualité à nos citoyens dans un avenir rapproché », a ajouté Billy Hewes, maire de la ville de Gulfport.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer.

Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, l'exécution et la réalisation des services décrits au contrat d’O&M, en temps opportun et sans frais supplémentaires, compte tenu des défis résultant de la pénurie de main-d'œuvre et de la pandémie de la Covid-19 ainsi que le renouvellement du contrat d’O&M au-delà de la période initiale de 4 ans. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

