Piedmont se joint à PWT et Genesys pour créer une ligne d'affaires unique

QUÉBEC, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Piedmont se joint à PWT et Genesys, créant ainsi une seule et unique ligne d’affaires dédiée aux produits chimiques de spécialité, aux consommables et aux composants.



« Le regroupement de nos marques de produits chimiques, de consommables et de composants en une seule équipe commerciale nous permettra de tirer parti des synergies qui unissent notre équipe de ventes et notre réseau de distribution, tout en conservant notre identité de marque. Nous serons ainsi en mesure de mieux accompagner nos distributeurs et de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Cette nouvelle équipe, plus grande et plus forte, sera entre de bonnes mains sous la direction de Ties Venema, qui a mené avec succès l’incroyable essor de Piedmont au cours des dernières années », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Dirigé par M. Venema, ce nouveau groupe disposera d’une équipe de vente unifiée et mondiale ainsi que d’équipes techniques et d’exécution unies, ce qui devrait permettre à la Société d’apporter un soutien encore plus important à son réseau mondial de distribution, d’offrir un meilleur service à ses clients et d’assurer leur entière satisfaction en tout temps. Grâce à cette consolidation, l’équipe pourra également mettre au point des innovations plus révolutionnaires, conformes aux standards ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) exigés par les clients, tout en se démarquant par une offre très unique sur le marché du dessalement et de la réutilisation de l’eau.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, les effets de la consolidation des lignes d’affaires, la capacité à réaliser les synergies projetées et à maintenir et soutenir le réseau de distribution global. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com