H2O Innovation remporte six nouveaux projets et complète la mise en service de six autres

QUÉBEC, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (« WTS ») a récemment remporté six nouveaux projets de systèmes de traitement d’eau et complété la mise en service de six autres systèmes. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 4,8 M $, portent le carnet de commandes de WTS à 34,8 M $.



Pour le premier projet, H 2 O Innovation fournira un système de traitement d'eau conteneurisé pour un client situé au Canada, produisant de l’éthanol renouvelable. La Société traitera les eaux de surface du fleuve Saint-Laurent à l'aide d'un procédé de traitement multi-unités selon une approche progressive pour fournir 425 m3/jour (78 GPM) en phase 1 et 610 m3/jour (112 GPM) en phase 2 d’eau pour l'alimentation de la chaudière. Le système consiste en un prétraitement à l'aide de filtres automatiques, de pompage d'eau brute, de filtres multimédias (« MMF »), d'osmose inverse (« RO »), d'électrodéionisation (« EDI »), d’équipement pour du nettoyage en place (« NEP ») ainsi que des pompes de dosage et de distribution de produits chimiques. Le système est conçu à l'aide de conteneurs d'expédition modifiés pour minimiser les travaux d'installation et pour restreindre la superficie utilisée.

La ligne d’affaires WTS de la Société fournira également deux systèmes de traitement d’eau conteneurisés pour des camps de travailleurs dans la province de Québec. Ces deux systèmes utiliseront la technologie de nanofiltration (« NF ») pour traiter l’eau de surface et produiront 40 m3/jour (10 567 GPD) d’eau potable.

En collaboration avec Burns & McDonnell, H 2 O Innovation fournira un système de traitement des eaux usées conteneurisé de type SILOMC pour l’usine de Clorox, au Kentucky. La plateforme SILOMC a été développée à l’interne comme une approche simplifiée du traitement de bioréacteur à membranes (« MBR »), pour les petites applications et les installations de traitement décentralisées, où les coûts d’installation, la facilité d’opération et l’entretien minime sont des facteurs clés de différenciation. Ce système SILO produira jusqu'à 100 m3/jour (25 000 GPD) et sera livré au début de l’année 2022. La Société fournira le système ainsi que des services de formation et de démarrage.

Avec la récente mise en service du système de traitement d’eau par osmose inverse de Granbury, au Texas, l'équipe WTS a terminé une période occupée au cours de laquelle elle a complété six projets. En plus de comprendre un méga filtre à cartouches de Piedmont, le projet de Granbury nécessitait une conception compacte pour utiliser efficacement l'espace autour de l'équipement existant. L’équipe a donc dû diviser la conception en deux châssis plus petits qui ont ensuite été connectés ensemble une fois sur place. « Ce projet met vraiment en lumière la capacité d’H 2 O Innovation à comprendre et à résoudre les problèmes de nos clients, que les restrictions ou les défis soient liés au processus, à la conception ou à la qualité de l'eau », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les divers enjeux mondiaux en lien avec la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.





Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com