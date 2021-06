H2O Innovation s'associe au Musée de la Civilisation de Québec pour présenter l'exposition Ô merde!

QUÉBEC, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer sa participation à l’exposition Ô merde! au Musée de la Civilisation de Québec (Québec), en tant que partenaire principal. L’exposition se déroulera du 17 juin 2021 au 26 mars 2023.



L’exposition Ô merde!, qui porte sur les matières fécales, amènera les gens à mieux comprendre son histoire sociale, ses enjeux et sa revalorisation. H 2 O Innovation a décidé de profiter de ce sujet tabou pour sensibiliser la population sur l’utilisation de technologies innovantes, permettant de recycler et de réutiliser l’eau usée, « toilet-to-tap » (de la toilette au robinet), qui sont bien connues dans l'industrie de l'eau, mais partiellement acceptées par la population générale. La Société mettra également de l’avant son expertise et ses réalisations dans ce marché.

« Le concept « toilet-to-tap » a été tabou pendant trop longtemps; l'exposition contribuera à changer la perception du public et à la faire évoluer en fonction des avancées technologiques. Près de 30% de l’eau destinée à l’usage domestique est dédiée à la toilette. Chaque jour, c’est une immense quantité d’eau qui sert à transporter les matières solides de la toilette jusqu’à l’usine d’épuration. On oublie souvent que derrière la simplicité du geste de tirer la chasse d’eau, il y a toute une infrastructure, un savoir-faire et des technologies qui traitent ces eaux usées quotidiennement. Pour ces raisons, je trouve important de sensibiliser davantage la population et les industries à faire un meilleur usage de cette ressource essentielle qu’est l’eau. Aujourd’hui, les différentes technologies nous permettent de faire les choses différemment et de façon beaucoup plus durable », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

La Société a livré plus de 25 systèmes de réutilisation d’eau depuis sa fondation. En 2008, elle a fourni un système d’osmose inverse avancé permettant la réutilisation d’eau dans la région de Orange County, en Californie, et traitant plus de 378 540 m3/jour (100 MGD). À ce jour, ce système est considéré comme le plus important système avancé de purification d’eau au monde pour la réutilisation sous forme d’eau potable. Grâce à sa croissance soutenue et ses nombreux projets d’expansion à l’international, H 2 O Innovation fût couronnée en 2020 Water Company of the Year, la plus haute distinction dans l’industrie internationale du traitement d’eau; une première pour une compagnie canadienne!

