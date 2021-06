H2O Innovation signe un nouveau contrat d'opération et maintenance d'une valeur de 5,0 M $

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a récemment remporté le contrat d’opération et maintenance (« O&M ») pour la ville de Warren, au Rhode Island, d’une valeur totale de 5,0 M $. Ce dernier portera le carnet de commandes d’O&M de la Société à 71,3 M $. L’obtention de ce contrat s’est faite à la suite d’un processus d'appel d'offres concurrentiel.

Le nouveau contrat comprend la fourniture de service d’opération et maintenance pour une installation de traitement d’eaux d’usées de 7 571 m3/jour (2 MGD) et de stations de pompage pour une durée de 5 ans ainsi que l’ajout de 6 employés à l’équipe d’O&M. Le contrat, qui débute officiellement le 1er juillet 2021, est remarquable en soi, car en 1980, Warren n’est devenue que la deuxième ville des États-Unis à privatiser leurs opérations.

« Ce contrat revêt non seulement une importance historique pour l'industrie des opérations contractuelles, mais également une importance stratégique pour H 2 O Innovation dans la mesure où il continue de renforcer notre présence d’O&M dans le nord-est des États-Unis, où nous avons une clientèle solide. Notre équipe connaît bien la station d'épuration et ses environs, et nous sommes ravis d'avoir remporté le contrat. Au cours des prochaines semaines, nous tirerons parti des connaissances et de l'expertise de notre personnel actuel et de notre équipe de démarrage pour effectuer une transition des opérations en douceur vers H 2 O Innovation », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

