Journée mondiale de l'eau : cotation des actions ordinaires d'H2O Innovation à la Bourse de Toronto

QUÉBEC, 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer que ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») se négocieront à la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous le symbole HEO, dès le mardi 22 mars 2022. Les actions ordinaires seront radiées de la Bourse de croissance TSX au début de la négociation à la TSX.



Régime d’options d’achat d’actions

Dans le cadre de l'inscription de ses actions ordinaires à la TSX, la Société a modifié son régime d'options d'achat d'actions (le « régime ») afin de se conformer aux exigences des normes de la TSX, lesquelles modifications au régime ont été approuvées par le conseil d'administration. Le nombre maximal d'actions ordinaires sous options pouvant être octroyées est de 8 000 000 d'actions, dont 3 932 334 options ont été octroyées à ce jour.

Webdiffusion et conférence téléphonique

La Société tiendra une webdiffusion et une conférence téléphonique à 10h00 HAE le 22 mars 2022. Les analystes financiers et les investisseurs sont invités à se joindre à cette webdiffusion ou à cette conférence téléphonique au cours de laquelle un panel d'experts de l'industrie internationale du traitement d'eau échangera sur des sujets liés au secteur de l'eau. Le panel sera composé de Tom Pankratz (éditeur du Water Desalination Report - Global Water Intelligence), Bill Malarkey (associé directeur d’Amérique du Nord - Amane Advisors), Debra G. Coy (conseillère – XPV Water Partners) et Frédéric Dugré (président et chef de la direction – H 2 O Innovation). Ils parleront des facteurs à l'origine de la nouvelle emphase sur la réutilisation d'eau par les principaux acteurs industriels, du nombre important de fusions et d’acquisitions récentes réalisées dans le secteur de l'eau et de l'appétit croissant des investisseurs, de la réglementation croissante sur les contaminants d'intérêt émergent tels que les produits pharmaceutiques et les substances perfluoroalkylées (« PFAS »), le projet de loi sur les infrastructures de 55 G $ américains et l'importance de prendre soin de l'industrie de l'eau pour planifier un avenir meilleur pour notre ressource limitée la plus précieuse : l'eau. La table ronde sera suivie d'une période de questions. Des vidéos sur chaque sujet seront disponibles sur la page Présentations corporatives et financières de la section Investisseurs.

Date et heure : Mardi le 22 mars 2022 à 10h00 HAE

Numéro à composer : 1-888-440-2131 ou 438-803-0534

Lien de la webdiffusion : https://snwebcastcenter.com/webcast//h2o/189522/index.html

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

