La négociation des actions ordinaires d'H2O Innovation à la Bourse de Toronto devrait commencer lors de la Journée mondiale de l'eau

QUÉBEC, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer que ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») devraient commencer à se négocier à la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous le symbole HEO, le ou vers le mardi 22 mars 2022, soit lors de la Journée mondiale de l'eau, sous réserve que la Société remplisse avant cette date les conditions incluses dans l’approbation conditionnelle émise par la TSX. Simultanément, les actions ordinaires seront radiées de la Bourse de croissance TSX inc.



« Nous profiterons de notre inscription à la Bourse de Toronto lors de la Journée mondiale de l'eau pour sensibiliser le public aux défis de l'eau liés aux changements climatiques. Les sources d'eau douce diminuent et nous devons trouver de nouvelles et meilleures façons de gérer notre ressource la plus précieuse: l'eau. Notre plan ESG illustre clairement notre engagement à faire une différence pour l'environnement, en partie en fournissant des technologies innovantes pour améliorer le traitement des eaux usées et augmenter la réutilisation d'eau. Nous devons contribuer à sensibiliser le public à une gestion plus durable de l'eau », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, le moment et le processus de radiation des actions ordinaires de la Bourse de croissance TSX inc. et d'inscription des actions ordinaires à la TSX. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

