HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc, anciennement Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc, est une société d'investissement climatiquement positive qui s'associe à des clients pour déployer des actifs réels qui facilitent la transition énergétique. La société investit dans diverses catégories d'actifs sur ses trois principaux marchés de solutions climatiques : Behind the Meter ; Grid-Connected ; et Fuels, Transport, and Nature. Le marché "Behind the Meter" comprend l'énergie solaire résidentielle et le stockage, l'énergie solaire communautaire, l'énergie solaire commerciale et industrielle, ainsi que l'efficacité énergétique. L'énergie connectée au réseau comprend l'énergie solaire à grande échelle, l'énergie éolienne terrestre et les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Les carburants, les transports et la nature comprennent le gaz naturel renouvelable, la décarbonisation des parcs de véhicules et la restauration écologique. Ses investissements prennent diverses formes, notamment des actions, des coentreprises, des créances ou des titres commerciaux et gouvernementaux, et d'autres transactions financières. L'entreprise finance ses investissements dans les solutions climatiques à l'aide d'un éventail de sources de financement.