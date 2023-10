Haemonetics Corporation est une entreprise mondiale du secteur de la santé. La société fournit une gamme de produits et de solutions médicales à ses clients pour les aider à améliorer les soins aux patients et à réduire le coût des soins de santé. Sa technologie s'adresse à trois marchés médicaux : la collecte de sang et de composants plasmatiques, le bloc opératoire et les services de transfusion hospitalière. Ses secteurs d'activité sont le plasma, les centres de transfusion sanguine et les hôpitaux. Son segment Plasma propose des systèmes automatisés de collecte de plasma, des logiciels de gestion des donneurs et des solutions logicielles d'appui qui améliorent l'expérience des donneurs dans les centres de collecte de plasma. Son secteur Blood Center propose une gamme de solutions qui améliorent la capacité des centres de collecte des donneurs à collecter et à séparer les composants sanguins pour les transfusions. Son secteur Hôpital fournit des soins aux patients et comprend quatre lignes de produits : gestion de l'hémostase, fermeture vasculaire, récupération de cellules et gestion des transfusions. La société commercialise et vend ses produits dans environ 90 pays.