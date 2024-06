Haemonetics Corporation est une entreprise mondiale du secteur de la santé. La société est engagée dans la fourniture d'une série de produits et de solutions médicales pour les clients, afin de les aider à améliorer les soins aux patients et à réduire le coût des soins de santé. Sa technologie s'adresse à divers marchés médicaux, notamment la collecte de sang et de composants plasmatiques, le bloc opératoire et les services de transfusion hospitaliers. Le secteur Plasma de la société comprend les dispositifs de collecte du plasma et les produits jetables, les logiciels de gestion des donneurs et les solutions logicielles connexes vendues aux clients du secteur du plasma. Le secteur des centres de transfusion sanguine comprend les dispositifs de collecte et de traitement du sang et les produits à usage unique pour les globules rouges, les plaquettes et le sang total. Le secteur hospitalier de la société comprend les technologies interventionnelles, qui incluent les dispositifs de fermeture vasculaire et les technologies guidées par capteur, et les technologies de gestion du sang, qui incluent les dispositifs et les méthodologies de mesure des caractéristiques de coagulation du sang, ainsi que les logiciels de gestion des transfusions sanguines, entre autres.