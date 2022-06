Haffner Energy : Oddo initie la couverture à neutre

Oddo BHF initie la couverture de Haffner Energy avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de neuf euros, valorisation issue de deux approches par DCF et par multiple d'EBITDA normatif de son échantillon de valeurs du renouvelable.



'Haffner Energy se présente comme un nouvel acteur de la production d'hydrogène décarboné par le biais d'un procédé de production disruptif basé sur la thermolyse de la biomasse', rappelle le bureau d'études.



'A l'appui d'un backlog et pipeline de 138 millions d'euros, la société vise une accélération de sa croissance à compter de 2022 pour afficher un CA de 250 millions en 2025/26 et un breakeven EBITDA dès 2023/24', poursuit-il.



