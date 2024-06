Alstom, Haffner Energy, Ipsos : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris -

Alstom

Alstom a annoncé la signature d'un nouveau contrat d'une valeur d'environ 400 millions d'euros avec un client de la région AMECA dont l'identité n'a pas été révélée. La commande, reçue en juin 2024, comprend un accord de support technique et de fourniture de pièces détachées pour une durée de 12 ans. Le nom du client et les détails du contrat seront divulgués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice 2024/2025 du spécialiste du ferroviaire.



Haffner Energy

Haffner Energy a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent une perte nette de 9,93 millions d'euros contre 16,46 millions un an plus tôt et un Ebitda négatif de 13,04 millions contre 12,48 millions. La trésorerie nette disponible s'affiche à 11,04 millions d'euros au 31 mars 2024 contre 35,47 millions un an auparavant. Haffner Energy annonce qu'une levée de fonds est attendue au troisième trimestre 2024 visant "à financer l'accélération du développement de la société".



Ipsos

Ipsos, spécialiste des études par enquête, annonce l'acquisition de Datasmoothie Ltd, basée au Royaume-Uni. Cette société développe une plateforme cloud automatisée, qui simplifie et accélère la compilation et le traitement de données. Son système modulable permet de gérer des projets à grande échelle. Travaillant déjà avec Ipsos, l'équipe de Datasmoothie agrège des données historiques et nouvelles, quel que soit leur format, sous forme de tableaux de bord, de feuilles de calcul ou de présentations