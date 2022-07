Case study Barclays : accélérer la décarbonation grâce à l'introduction en bourse d'Haffner Energy

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. I Accept I Accept

Acteur de référence de la transition énergétique et de la décarbonation, Haffner Energy a réussi à lever 74,4 millions d'euros lors de sa récente introduction en bourse, l'une des premières en Europe en 2022.

Située à Vitry-le-François, dans l'Est de la France, avec des établissements à Paris et Nantes, cette entreprise familiale est forte de 28 ans d'expérience dans le développement et la maîtrise d'œuvre de solutions énergétiques à partir de la valorisation de la biomasse en énergie renouvelable.

En 2021, Haffner Energy a approché Barclays pour préparer et mener son introduction en bourse. L'équipe Investment Banking de Barclays a garantit que lors de sa publication, celle-ci ne soit pas perçue par le marché comme un énième deal énergétique à la suite de la COP26.

Les équipes Equity Capital Markets et Sustainable & Impact Banking de Barclays ont étroitement collaboré avec la direction d'Haffner Energy pour recentrer l'attractivité de l'entreprise sur l'empreinte carbone négative de sa technologie Hynoca®, qui permet de produire à la fois de l'hydrogène « vert », et du gaz renouvelable aux mêmes usages que le gaz naturel.

Ce procédé est un puissant levier de décarbonation grâce à la production de biochar au cours de la phase de thermolyse de la biomasse. Le biochar est un puits de carbone abondant extrêmement efficace, mais aussi un engrais naturel. Chaque kilogramme d'hydrogène produit par un module HYNOCA® génère 5,5 kg de biochar, qui permettent de séquestrer près de 12kg de CO2e (équivalent CO2). Ce procédé, protégé par quinze familles de brevets, est déjà mis en service avec l'installation d'un module pilote sur le site de R-GDS à Strasbourg depuis 2021.

« Barclays a joué un rôle majeur pour repositionner l'entreprise en tant que fournisseur de solutions de décarbonation, et pas seulement de production d'hydrogène vert. La contribution de Barclays a été cruciale, grâce à sa connaissance du secteur et des marchés boursiers, à son positionnement international, et à sa foi dans le pouvoir de la technologie et du travail d'équipe. » Marcella Franchi, CMO, Haffner Energy

Barclays était l'un des coordinateurs globaux de cette opération. En dépit de conditions difficiles, notamment l'importante volatilité des marchés, l'introduction en bourse a été un franc succès.

Cette introduction en bourse a consisté en une levée de fonds principale de 66,7 millions d'euros, qui financera le développement commercial et industriel d'Haffner Energy, ainsi que l'investissement dans les projets de R&D et de partenariats. À cela s'ajoute une tranche secondaire de 5 millions d'euros, provenant d'acteurs industriels et d'investisseurs financiers dotés d'une connaissance et d'une expérience approfondies du secteur de la transition énergétique.

« Notre introduction en bourse nous donne les moyens de soutenir et d'accélérer notre stratégie ambitieuse de croissance. Grâce aux capitaux reçus, nous comptons rapidement mettre en place un site d'assemblage à grande échelle de notre module standardisé HYNOCA®, et assurer notre déploiement commercial à l'international, afin d'être au plus proche de nos clients sur les différents continents. » Philippe Haffner, PDG, Haffner Energy

Cette opération revêt une certaine importance, car il s'agit de l'une des premières introductions en bourse en 2022 en Europe, ainsi que la première réalisée par Barclays en France cette année.

« En dépit du contexte du marché, marqué par une forte volatilité en janvier et février 2022, Haffner Energy est l'une des quelques sociétés ayant réussi à attirer l'intérêt des investisseurs, en raison de la nature unique de la technologie HYNOCA®, du net profil ESG de l'entreprise et une direction expérimentée. » Hugues Desportes, responsable Equity Solutions France, BeLux et Ibérie

« Chez Barclays, nous sommes fiers d'avoir soutenu Haffner Energy dès le début de sa croissance. L'hydrogène vert est un maillon essentiel à la transition énergétique, et la technologie innovante de décarbonation HYNOCA® changera la donne pour les consommateurs d'hydrogène et fera avancer l'économie de l'hydrogène vert. » May Jaramillo, responsable Sustainable & Impact Banking Europe

Le succès de cette introduction en bourse indique que si les investisseurs favorisent la transition vers une économie bas carbone, ils sont particulièrement séduits par les innovations dotées de la capacité d'initier un changement durable et d'un potentiel d'application dans de nombreux secteurs de l'industrie et de la mobilité.