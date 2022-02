Haffner Energy : Informations privilégiées / Autres communiqués

Le présent communiqué est également publié pour le compte de Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1052.

A propos d'Haffner Energy

Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant

ses clients de produire de l'hydrogène vert par thermolyse de la biomasse combiné à de la capture de carbone grâce à son procédé HYdrogen NO Carbon (« Hynoca® »). Ce procédé permet la production d'un hydrogène au coût hautement compétitif, carbone négatif de 12 kg (nets) de CO2 par kg d'hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l'électricité.

Contacts Haffner Energy Relations Investisseurs Relations Médias Direction NewCap NewCap Philippe Haffner / Marc Haffner Marine de Fages / Louis-Victor Nicolas Merigeau investisseurs@haffner-energy.com Delouvrier Tél : 01 44 71 94 98 Tél : 01 44 71 94 94 Haffner@newcap.eu Haffner@newcap.eu Avertissement

