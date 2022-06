Haffner Energy : Informations privilégiées / Autres communiqués

Game-changing

Decarbonization &

Renewable Gases Solutions

Haffner Energy annonce que son titre est désormais couvert par 3 bureaux

d'analyse : Barclays, ODDO BHF et Portzamparc

Vitry-le-François, France, le 10 juin 2022

Haffner Energy (FR0014007ND6 - ALHAF) annonce que son titre a fait l'objet d'une initiation de couverture par les bureaux d'analyse de Barclays, ODDO BHF et Portzamparc, assurant une visibilité optimale auprès des investisseurs et des marchés financiers. Cela renforce la dynamique suite à l'intégration récente du titre au sein de l'indice Tech Leaders d'Euronext aux côtés de plus de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance.

A propos d'Haffner Energy

Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène vert ainsi que du gaz renouvelable remplaçant le gaz naturel, tout en capturant du carbone via la co-production de biochar grâce à son procédé Hynoca® fondé sur la thermolyse de la biomasse. Ce procédé permet la production d'un hydrogène ou de gaz renouvelable à un coût hautement compétitif, présentant un bilan carbone négatif de 12 kg (nets) de CO2 par kg d'hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l'électricité. Cela permet à Haffner Energy d'apporter une contribution très rapide et agile aux enjeux stratégiques de l'indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa décarbonation.

Contacts Relations investisseurs, Haffner Energy Relations Médias, NewCap Adeline Mickeler Nicolas Merigeau adeline.mickeler@haffner-energy.com haffner@newcap.eu Tel : 01 44 71 94 98

1