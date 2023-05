Haffner Energy : Informations privilégiées / Autres communiqués

Il compte à son actif plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial pour des groupes américains spécialisés dans le développement l'hydrogène, dont Advent Technologies Holdings, Nuvera Fuel Cells, HyPulsion ou encore Plug. Il est basé à Paris et animera l'équipe commerciale et marketing, avec pour mission d'accélérer le développement de Haffner Energy à l'international.

. Tout en assurant la conception des produits jusqu'à leur maturité commerciale, il poursuit le pilotage des équipes R&D, garantissant l'avance technologique de Haffner Energy, l'optimisation et l'amélioration continue des technologies et des équipements développés par la société.

Haffner Energy, qui compte à ce jour 84 collaborateurs, soit un triplement des effectifs en un an, renforce sa structure autour de 3 pôles aux compétences élargies : la Technologie et la R&D, le Business Development et les Relations Extérieures, et les Opérations incluant l'industrialisation, la Finance, les Ressources Humaines et la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Forte d'une technologie disruptive de production d'hydrogène renouvelable compétitif, et dotée d'un carnet de commandes ferme au 31 mars 2023 de 17,5 millions d'euros, Haffner Energy est idéalement positionnée pour apporter une réponse agile et massive à la transition énergétique. Dans un contexte marqué par l'accélération des impératifs immédiats de décarbonation et d'indépendance énergétique au plan national comme international, la société renforce aujourd'hui son organisation pour satisfaire les besoins croissants de ses clients en accélérant la mise en œuvre de ses priorités stratégiques.

Devant la forte accélération des prises de commande, Haffner Energy annonce une nouvelle organisation pour soutenir sa stratégie de développement et capter les nouvelles opportunités de croissance, en France et à l'international, sur le marché de l'hydrogène décarboné, des e-fuels et des carburants d'aviation durables. L'équipe dirigeante évolue pour renforcer son excellence opérationnelle, consolider le développement de Haffner Energy en Europe, et conquérir de nouveaux marchés, notamment aux Etats-Unis.

Adeline Mickeler est nommée Directrice générale adjointe, en charge des Opérations, de la Finance, des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Elle assurait préalablement la fonction de Directrice Administrative et Financière. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de la bonne exécution des contrats et supervisera désormais la direction des Opérations, la direction Financière et la direction des Ressources Humaines, qui voit son périmètre élargi à la définition et la mise en œuvre de la politique RSE de l'entreprise. Les Opérations incluent notamment l'industrialisation des

équipements, la Supply Chain, l'installation et la mise en service stations Hynoca® vendues aux clients.

Deux nouvelles directions, l'une dédiée au déploiement en Amérique du Nord et l'autre aux Relations Extérieures et Partenariats

La technologie conçue par Haffner Energy et protégée par 15 familles de brevets est particulièrement bien adaptée aux Etats-Unis, notamment compte tenu des dispositions offertes par l'Inflation Reduction Act (IRA). En favorisant les technologies ayant la plus faible empreinte carbone, l'IRA ouvre des perspectives considérables aux technologies de thermolyse de la biomasse où Haffner Energy occupe une position de leader. La thermolyse est notamment amenée à occuper un rôle principal dans la production de carburants d'aviation durables (SAF). Afin de saisir cette opportunité historique, la Société crée une Direction Amérique du Nord confiée à Marcella Franchi, dotée d'une expérience professionnelle internationale en Europe, États-Unis et Asie.

Par ailleurs, Christian Bestien est nommé Directeur général adjoint, en charge des Relations

Extérieures et Partenariats. Dans cette nouvelle fonction, il sera notamment chargé de superviser les affaires publiques, et d'étoffer et de structurer le réseau de partenaires extérieurs de l'entreprise. Cela concerne au premier plan l'écosystème hydrogène, dont Haffner Energy a vocation à être un acteur majeur. Christian Bestien était jusqu'à présent Directeur Business Development, Sales & Marketing.

Ces deux nouvelles directions sont placées sous la responsabilité de Philippe Haffner.

Enthousiasmés par les perspectives qui s'ouvrent à Haffner Energy, nous entendons accélérer notre croissance prometteuse en Europe, et également investir le continent américain qui a vocation à être un marché déterminant pour notre développement à venir », a déclaré Philippe Haffner, Président Directeur Général de Haffner Energy.

À propos d'Haffner Energy

Société familiale cotée co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 30 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des solutions innovantes de décarbonation pour les acteurs de la mobilité, de l'industrie, et les collectivités. Ses technologies HYNOCA® et SYNOCA®, fondées sur la thermolyse de la biomasse et protégées par 15 familles de brevets, permettent à ses clients de produire localement de l'hydrogène et du gaz renouvelables ainsi que d'autres énergies vertes telles que le « Sustainable Aviation Fuel » (carburant d'aviation durable) ou le méthanol, tout en capturant du carbone de l'atmosphère grâce à la coproduction de biochar. Grâce à cette technologie « carbone-négative », décorrélée du coût des énergies fossiles et de l'électricité, Haffner Energy apporte ainsi une réponse immédiate, agile et compétitive aux enjeux stratégiques de l'indépendance énergétique et de la décarbonation en France et à l'international.

Pour plus d'informations : www.haffner-energy.com

