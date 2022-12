Haffner Energy : Intervention de Philippe Haffner au premier événement « Euronext Tech Leaders »

À l'occasion de la première édition du Campus Euronext Tech Leaders qui s'est tenue le 23 novembre dernier à Paris, Philippe Haffner, PDG d'Haffner Energy, est intervenu aux côtés d'autres dirigeants des entreprises technologiques européennes à forte croissance.

Cet événement à l'initiative d'Euronext Tech Leaders, nouveau segment de marché lancé en juin 2022, avait pour objectif de réunir et de mettre en réseau les PDG, directeurs financiers et autres cadres clés de la communauté Tech européenne auprès d'investisseurs internationaux et de partenaires du réseau Euronext Tech Leaders. Haffner Energy fait partie de ce segment de marché composé de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance.

Les experts de la communauté ont pu partager leurs connaissances et débattre autour de nombreuses thématiques clés, dont l'avenir de la technologie en Europe, le soutien à l'innovation, les avantages d'une introduction en bourse, ainsi que les dernières perspectives du marché européen des technologies propres.

Philippe Haffner a pris la parole à la session « Powering Clean Tech, transforming lifecycles » pour présenter le rôle important que peut jouer la technologie HYNOCA® développée par Haffner Energy dans la transition énergétique et le déploiement immédiat de solutions de production d'hydrogène vert et de gaz renouvelable à partir de biomasse.

Philippe Haffner, Président Directeur Général d'Haffner Energy, a déclaré : « Je suis ravi d'avoir participé à cette première édition d'Euronext Tech Leaders afin d'échanger sur les principaux enjeux et leviers de développement de la Clean Tech. Un sujet clé pour Haffner Energy qui met en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire partie des leaders internationaux de la décarbonation. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'Europe, nous devons pouvoir compter sur l'engagement des décideurs européens mais aussi de partenaires pour investir dans cette technologie. L'écosystème de l'hydrogène évolue rapidement et le programme IRA lancé par les Etats-Unis aura un impact important sur le déploiement de l'hydrogène en Europe. Nous devons agir maintenant pour réussir l'essor de notre industrie de l'hydrogène en Europe ».

À propos de l'initiative Euronext Tech Leaders :

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour se qualifier. Elle complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur à la prochaine génération de leaders Tech. Le riche écosystème Tech d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises Tech cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes de pré-IPO et une large base d'investisseurs internationaux finançant tous les profils de croissance des entreprises Tech.

Plus d'informations sur Euronext Tech Leaders :

https://www.euronext.com/en/raise-capital/euronext-tech-leaders