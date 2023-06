Haffner Energy : était présent à la Conférence Européenne sur la biomasse du 5 au 8 juin

L'« European Biomass Conference &Exhibition » (EUBCE), la plus grande conférence et exposition sur la biomasse au monde s'est tenue à Bologne en Italie du 5 ou 8 juin. L'occasion de rappeler que la biomasse a un rôle clé à jouer dans le mix énergétique mondial, à la fois en termes d'accessibilité, de sécurité et d'indépendance énergétique, et de durabilité.

Plus de 2 000 experts du monde universitaire et de l'industrie étaient présents pour partager et échanger sur des technologies, des applications et des solutions révolutionnaires pour l'approvisionnement, la production et l'utilisation de la biomasse dans la décarbonation de notre système énergétique et son impact sur l'économie.

Depuis l'accorde de Paris en 2025, de nombreuses technologies ont été développées pour lutter contre le changement climatique, notamment le captage du CO2 et le développement d'un système mondial d'hydrogène propre.

Vincent Quéau, Directeur des affaires publiques de Haffner Energy, est intervenu lors du panel « Gaz renouvelables et dérivés dans une bioéconomie circulaire » pour présenter notre procédé de production de gaz et d'hydrogène renouvelables à partir de biomasse appelée Hynoca®. Il a notamment souligné l'énorme potentiel que cette technologie peut apporter pour aider à atteindre nos objectifs de décarbonation en 2030.

Pour en savoir plus sur notre solution HYNOCA® : L'hydrogène Renouvelable Hynoca