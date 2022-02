Haffner Energy : premier jour de cotation dans le rouge

L'action du spécialiste de l'hydrogène décarboné Haffner Energy est orientée à la baisse mardi pour son premier jour de cotation sur Euronext Growth Paris.



A 7,5 euros, le titre Haffner cède actuellement plus de 6,2%, alors que le marché parisien s'inscrit lui en nette hausse (+1,5%).



Le prix d'introduction avait été fixé à huit euros l'action, ce qui devait faire ressortir une capitalisation boursière de 358 millions d'euros.



L'entrée en Bourse de Haffner a été réalisée suite à l'admission à la négociation des 44,69 millions d'actions qui composent son capital, dont 8,34 millions d'actions nouvelles.



Le montant total de l'offre auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels a atteint 71,7 millions d'euros.



Haffner fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné à partir de procédés de thermolyse et vaporeformage de la biomasse.



Il s'agit de la 164ème 'cleantech' (sociétés de technologies propres) à coter sur Euronext.



