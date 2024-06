Haffner Energy : réduit sa perte nette annuelle

Haffner Energy a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent une perte nette de 9,93 millions d'euros contre 16,46 millions un an plus tôt et un Ebitda négatif de 13,04 millions contre 12,48 millions. La trésorerie nette disponible s'affiche à 11,04 millions d'euros au 31 mars 2024 contre 35,47 millions un an auparavant. Haffner Energy annonce qu'une levée de fonds est attendue au troisième trimestre 2024 visant "à financer l’accélération du développement de la société".



Côté perspectives, le spécialiste dans le développement, la maîtrise d'œuvre et la construction de stations de production d'énergies renouvelables clés-en-main anticipe un Ebitda positif au 31 mars 2026. Il table sur un chiffre d'affaires au 31 mars 2027 ramené à 165 millions d'euros avant une forte accélération attendue à la faveur des projets SAF, avec un objectif de chiffre d'affaires de 330 millions d'euros l'année suivante.