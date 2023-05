Haffner Energy : renforce son équipe de direction

Haffner Energy renforce sa structure autour de 3 pôles aux compétences élargies : la Technologie et la R&D, le Business Development et les Relations Extérieures, et les Opérations incluant l'industrialisation, la Finance, les Ressources Humaines et la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Marc Haffner, Co-Fondateur, Directeur général délégué, est en charge de la Technologie et de la R&D.



Tout en assurant la conception des produits jusqu'à leur maturité commerciale, il poursuit le pilotage des équipes R&D, garantissant l'avance technologique de Haffner Energy, l'optimisation et l'amélioration continue des technologies et des équipements développés par la société.



Philippe Haffner, Co-fondateur et Président Directeur général de Haffner Energy, pilote le Business Development, les Relations Extérieures, et la Communication.



Sous sa responsabilité, la Direction Business Development & Marketing est confiée à Warren Brower, récemment arrivé des Etats-Unis. Il est basé à Paris et animera l'équipe commerciale et marketing, avec pour mission d'accélérer le développement de Haffner Energy à l'international.



Adeline Mickeler est nommée Directrice générale adjointe, en charge des Opérations, de la Finance, des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Elle assurait préalablement la fonction de Directrice Administrative et Financière. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de la bonne exécution des contrats et voit son périmètre élargi à la définition et la mise en œuvre de la politique RSE de l'entreprise.





En outre, la Société crée une Direction Amérique du Nord confiée à Marcella Franchi.



Par ailleurs, Christian Bestien est nommé Directeur général adjoint, en charge des Relations Extérieures et Partenariats. Dans cette nouvelle fonction, il sera notamment chargé de superviser les affaires publiques, et d'étoffer et de structurer le réseau de partenaires extérieurs de l'entreprise.



Ces deux nouvelles directions sont placées sous la responsabilité de Philippe Haffner.