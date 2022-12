Haffner Energy renouvelle avec succès sa certification ISO 9001:2015

Certifiée depuis 2016, Haffner Energy vient de reconduire avec succès sa certification ISO 9001:2015 à l'issue de l'audit réalisé entre le 24 novembre et 1er décembre 2022 par l'organisme indépendant Bureau Veritas.

Ce résultat est le fruit d'un travail important qui a mobilisé tous les pilotes de processus d'Haffner Energy. « Nous sommes très satisfaits d'avoir réussi le renouvellement de notre certification ISO 9001 dans un contexte singulier d'évolution et de forte croissance de la société. Cette norme, basée sur un processus d'amélioration continue, atteste du professionnalisme des équipes et va nous permettre de nous structurer davantage pour garantir à nos clients un engagement de satisfaction et de qualité des produits et services que nous délivrons au travers de notre technologie HYNOCA® » a déclaré Isabelle Linard, responsable QHSE chez Haffner Energy.

La norme ISO 9001 définit les exigences applicables à un système de management de la qualité (SMQ). Le renouvellement de cette certification démontre que le système de management mis en place sur les sites d'Haffner Energy a été évalué et jugé conforme aux exigences requises pour les activités de : réalisation d'unités industrielles dédiées à la production d'énergie thermique, électrique ou de combustibles gazeux (méthane, hydrogène, syngaz,…) valorisant des matières organiques (biomasses et déchets) et activité de recherche.

L'audit réalisé sur nos sites de Vitry-le-François (siège), et de Saint-Herblain (Nantes) a révélé de nombreux points forts, notamment la capacité d'Haffner Energy à aller chercher les ressources et engager les moyens nécessaires pour soutenir son introduction avec une campagne de recrutement importante, et les tableaux de bord des processus et le plan de progrès associé permettant un pilotage pertinent avec un suivi de l'efficacité des actions.

Les auditeurs ont souligné notre projet de mise en place d'un ERP qui démontre une anticipation globale des besoins à tous les niveaux de la chaine de valeur, avec l'intention d'inclure également les activités support. Bureau Veritas a également formalisé des pistes d'amélioration très utiles, axées sur la gestion documentaire des différents services et l'évaluation des fournisseurs.