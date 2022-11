Lancement du “Hydrogen Report 2022” à la COP27 : entretien avec Philippe Haffner sur la production d'hydrogène par thermolyse de la biomasse

Grâce à son procédé unique de production d'hydrogène « carbone négatif » Hynoca®, (HYdrogen NO CArbon), Haffner Energy produit de l'hydrogène renouvelable par thermolyse de biomasse durable. Une alternative viable, compétitive, et flexible, qui pourrait se révéler être un atout clé pour conjuguer indépendance énergétique et neutralité carbone de l'Europe en 2050.

Entretien avec Philippe Haffner, co-fondateur et Président Directeur Général d'Haffner Energy.

En quoi produire de l'hydrogène à partir de la biomasse est-il compétitif ?

Nous devons au contexte actuel, bien que malheureux, d'avoir mis en lumière ce qui distingue notre procédé des autres technologies de production d'hydrogène. D'abord son coût stable. Alors que depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, le prix de l'énergie a flambé, nous n'avons enregistré quasiment aucune augmentation de nos coûts puisque notre procédé est décorrélé du coût des énergies fossiles et de l'électricité. La biomasse, ressource présente partout et accessible localement, permet de produire de l'hydrogène à des coûts très compétitifs, compris entre 1,5€/kg et 3€/kg. Notre procédé permet ainsi de donner de la valeur à une biomasse locale souvent mal ou peu valorisée, de produire un hydrogène « vert » à la demande, sans intermittence subie, et d'apporter une solution complémentaire de décarbonation grâce à la co-production de biochar.

Comment votre procédé vous permet-il d'afficher une empreinte carbone négative ?

Le biochar, ce coproduit constitué de carbone généré au cours de la phase de thermolyse de la biomasse, est le fondement de notre technologie « carbone négatif ». Pour 1 kg d'hydrogène produit dans le cadre d'une installation Hynoca® dédiée à la mobilité, 5,5 kg de biochar sont co-produits, ce qui permet la séquestration de près de 16 kg de CO2., soit -12 kg de CO2 net . En plus d'être un puits de carbone pérenne et extrêmement stable, le biochar est un fertilisant de qualité, notamment pour les sols acides et les sols drainants. La COP 26, le GIEC et l'Union Européenne ont qualifié le biochar de méthode la plus mature pour la capture du CO2. C'est l'une des trois seules solutions qui permettent d'avoir un bilan négatif en émission de gaz à effet de serre.

De quelle manière votre process s'inscrit-il dans une approche locale et circulaire ?

Le biochar permet une valorisation de la biomasse locale, prélevée dans un rayon inférieur à 100 kilomètres de l'unité de production d'hydrogène Hynoca®. En offrant un débouché économique à une ressource issue des déchets agricoles ou forestiers, inexploités et libres de toute concurrence d'usage (sarments de vigne, anas de lin, pailles de blé, poussières de céréales, rafles de maïs, résidus de bois, …), notre procédé stimule l'économie circulaire par la création d'emplois et de valeur, et permet de relocaliser la production d'énergie sur son lieu de consommation.

Votre technologie peut-elle apporter une solution de décarbonation complémentaire aux acteurs de l'industrie et de la mobilité ?

L'hydrogène est le navire amiral de la Transition énergétique… mais il a besoin d'être entouré d'une flotte de solutions pour assurer les fonctions complémentaires. Notre solution cinq en un, engagée dans une dynamique d'amélioration continue, peut lui apporter le soutien et le renfort dont il a besoin.

Dès aujourd'hui, nous mettons en œuvre tous les moyens pour faire partie des grands acteurs, de la décarbonation et de la transition énergétique, en fournissant des solutions massives et immédiates de production d'hydrogène compétitif et décarboné.

Biomatch, pour une biomasse éthique et durable

Dans le cadre de son introduction en Bourse, Haffner Energy a créé Biomatch, un service qui permet de sourcer, recommander et/ou fournir une biomasse durable certifiée à ses clients pour les accompagner sur toute la chaîne logistique de la biomasse et du biochar.

Un véhicule alimenté par l'hydrogène produit par Hynoca® est non seulement neutre en carbone, mais il permet de compenser les émissions de 1,5 véhicules diesel équivalents.

