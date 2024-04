Hafnia Limited est spécialisé dans la détention et l'exploitation de navires. Le groupe propose des prestations de transport maritime de produits pétroliers et chimiques. Le CA par type de navires se répartit comme suit : - navires Medium Range (39,3%) : navires d'une charge comprise entre 40 000 et 54 999 Tonnes de Port en Lourd (TPL) ; - navires Large Range1 (38,2%) : navires d'une charge comprise entre 55 000 et 84 999 TPL ; - navires Handy (15,4%) : navires d'une charge comprise entre 25 000 et 39 999 TPL ; - navires Large Range2 (5,5%) : navires d'une charge comprise entre 85 000 et 124 999 TPL ; - autres (1,6%) A fin 2022, Hafnia Limited exploite une flotte de 239 navires.