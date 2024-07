Hagerty, Inc. est une marque de passionnés de l'automobile et un fournisseur d'assurance automobile spécialisée. L'entreprise propose des assurances spécialisées pour les véhicules, des données et des informations sur l'évaluation des voitures, des services de vente aux enchères de voitures en direct et en ligne, des événements immersifs et des divertissements automobiles conçus pour les Américains qui se décrivent comme des passionnés d'automobile. Grâce à son modèle d'assurance, la société agit en tant qu'agent général gestionnaire (AGG) en souscrivant, en vendant et en gérant des polices d'assurance pour les voitures de collection et les véhicules de passionnés. En outre, la société propose des adhésions au Hagerty Drivers Club (HDC), qui peuvent être regroupées avec ses polices d'assurance et donnent aux souscripteurs l'accès à toute une série de produits et de services, notamment le magazine Hagerty Drivers Club, des événements pour les passionnés d'automobile, son outil exclusif d'évaluation des véhicules, l'assistance routière d'urgence et des remises spéciales liées aux véhicules. La société assure environ 2,4 millions de voitures classiques et de véhicules de passionnés.