Les républicains du Sénat veulent que la SEC explique pourquoi le personnel démissionne

La lettre privée datée du 27 octobre, adressée par les républicains du Sénat au président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, s'ajoute aux critiques croissantes selon lesquelles l'organisme de réglementation américain ne dispose pas de la puissance de feu interne dont il a besoin pour réaliser ses ambitieux projets d'élaboration de règles.

Gensler, un régulateur vétéran de Wall street qui a été choisi par le président Joe Biden, un démocrate, s'est déjà heurté aux républicains au sujet des propositions de l'organisme de surveillance sur les divulgations des entreprises liées au climat.

M. Gensler a précédemment soutenu que ses nouvelles règles sont essentielles pour garantir que les marchés financiers américains restent "l'étalon-or" mondial.

Les républicains ont affirmé qu'il avait outrepassé son autorité et adopté une position hostile envers l'industrie financière.

La SEC a introduit 26 nouvelles propositions de règles en 2022, soit plus du double qu'en 2021 et le total le plus élevé de toutes les années au cours des cinq dernières années, indique la lettre républicaine.

La lettre, signée par six des douze républicains de la commission bancaire du Sénat, fait référence à un rapport public publié le 13 octobre sur le site Web de la SEC par le Bureau de l'inspecteur général, le propre chien de garde interne de la SEC, détaillant l'attrition du personnel et les rapports de mécontentement.

Les Républicains veulent que Gensler explique comment il répondra aux préoccupations exprimées dans le rapport et qu'il accorde plus de temps aux commentaires de l'industrie sur les nouvelles règles.

La SEC n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les employés interrogés pour le rapport de l'organisme de surveillance interne ont déclaré qu'ils avaient reçu peu de commentaires sur les règles qu'ils avaient rédigées, selon le rapport.

Le personnel craignait un risque accru de litige en raison des périodes de commentaires raccourcies de l'industrie, selon le rapport.

La SEC perd des employés à son rythme le plus élevé depuis 10 ans, selon le rapport de l'inspecteur général. L'agence s'attendait à ce que l'attrition dans les postes de cadres supérieurs soit de 20,8 % pour cette année fiscale et de 8,4 % pour les postes d'avocats, selon le rapport.

La lettre conclut que "les efforts visant à faire adopter des règles à la hâte sans analyse appropriée, délibération ou prise en compte des impacts négatifs en aval ne sont rien de moins qu'une faute professionnelle en matière de réglementation."

Les républicains du Sénat Thom Tillis de Caroline du Nord, Mike Crapo de l'Idaho, Tim Scott de Caroline du Sud, Michael Rounds du Dakota du Sud, Bill Hagerty du Tennessee et Steve Daines du Montana ont signé la lettre.