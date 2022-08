Les sénateurs américains Schumer et Warner se joignent aux appels à la mise sur liste noire du fabricant de puces chinois YMTC

Dans une lettre adressée à la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, datée du 28 juillet, M. Schumer et une demi-douzaine d'autres sénateurs des deux partis décrivent la "menace croissante" que représentent les fabricants chinois de semi-conducteurs comme YMTC pour la sécurité nationale et les entreprises américaines de puces électroniques.

"En omettant d'ajouter YMTC à la liste des entités, le ministère américain du Commerce permet à la RPC d'exploiter notre secteur technologique et d'approvisionner des parties sanctionnées en Chine", indique la lettre, dont Reuters a eu connaissance lundi.

Les exportations américaines vers les entreprises figurant sur la liste noire commerciale du département du Commerce, officiellement connue sous le nom de liste des entités, sont restreintes. Huawei Technologies Co Ltd, un fabricant chinois d'équipements de télécommunications, a été placé sur la liste en 2019, et la lettre indique que YMTC les fournit, ce qui limite l'efficacité des sanctions.

En plus de Schumer, la lettre a été signée par le sénateur démocrate Mark Warner, et les sénateurs républicains John Cornyn, Marco Rubio, Bill Hagerty, James Risch et Mike Crapo. Rubio et Hagerty ont écrit plus tôt des lettres disant que YMTC devrait être mis sur liste noire.

Un porte-parole du ministère du Commerce à Washington a confirmé la réception de la lettre et a déclaré qu'il y répondrait. YMTC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

YMTC produit des puces de mémoire flash NAND, qui stockent des données dans des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs personnels et dans les centres de données.

La société, qui a été créée en 2016, ne représente qu'environ 5 % de la production mondiale de NAND, mais c'est presque le double par rapport à il y a un an, selon les recherches du secteur.

"YMTC est une menace immédiate", ont écrit les sénateurs dans leur lettre, affirmant que dans sa tentative de s'assurer des parts de marché, YMTC est prête à rendre les marges négatives à l'échelle de l'industrie et à forcer les entreprises de mémoire non chinoises à quitter le marché ou à se consolider.

Séparément, Reuters a rapporté lundi que l'administration Biden envisageait de limiter les expéditions d'équipements américains de fabrication de puces aux fabricants de puces mémoire en Chine, y compris YMTC.

En réponse, le département du commerce a déclaré que l'administration se concentrait sur l'entrave aux efforts de la Chine pour fabriquer des semi-conducteurs avancés et qu'elle mettait à jour son approche et cherchait à maximiser l'efficacité des contrôles à l'exportation.

Dans leur lettre, les sénateurs ont demandé à Mme Raimondo de mener rapidement à bien les délibérations politiques.