Haidilao International Holding Ltd. a communiqué ses prévisions de résultats pour le semestre se terminant le 30 juin 2023. Pour cette période, le chiffre d'affaires des activités poursuivies du groupe devrait s'élever à pas moins de 18,8 milliards RMB, soit une augmentation de pas moins de 23,7 % par rapport au chiffre d'affaires des activités poursuivies de 15,2 milliards RMB pour le semestre clos le 30 juin 2023.2 milliards de RMB pour le semestre clos le 30 juin 2022, principalement en raison (i) de l'augmentation du flux de clients et de l'amélioration de la performance opérationnelle des restaurants Haidilao suite à la levée des mesures de contrôle de la pandémie COVID-19 ; et (ii) de l'augmentation du nombre de restaurants par rapport à la même période en 2022 suite à la réouverture de certains restaurants précédemment suspendus dans le cadre du plan " Hard Bone ". Le Groupe devrait enregistrer un bénéfice net des activités poursuivies de pas moins de 2 200 millions RMB pour le semestre clôturé le 30 juin 2023, par rapport au bénéfice net des activités poursuivies de 72 millions RMB pour le semestre clôturé le 30 juin 2022.

Le bénéfice attendu est principalement attribuable à l'augmentation du taux de rotation des tables et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du restaurant grâce à l'amélioration de la gestion et de l'exploitation internes.