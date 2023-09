Qingdao Haier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'appareils électroménagers. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - réfrigérateurs (29,7%) ; - machines à laver (19,5%) : lave-linge et lave-vaisselle ; - climatiseurs (18,1%) ; - électroménagers de cuisine et chauffe-eau (18%) ; - services de distribution (12,8%) ; - autres (1,9%) : fours à micro-ondes, aspirateurs de fumée, à gaz, etc. Par ailleurs, la société propose des appareils audiovisuels, informatiques et de télécommunication. 57,8% du CA est réalisé en Chine.