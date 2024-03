Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd, anciennement Hainan Drinda Automotive Trim Co Ltd, est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de cellules photovoltaïques. L'entreprise est également engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de garnitures intérieures et extérieures en plastique pour automobiles. Les produits de la société comprennent des cellules passivées (PERC), des cellules solaires monocristallines, des tableaux de bord automobiles, des pare-chocs, des protections de portes et des intégrations d'assemblage. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.