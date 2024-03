Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd, anciennement HaiNan Pearl River Holdings Co. Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est le traitement et le commerce des huiles et des graisses. La société est également impliquée dans le traitement des huiles végétales, la fabrication de produits alimentaires et l'assainissement des sols. Son activité de fabrication d'aliments est principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de snacks et de pain. La société distribue ses produits dans le nord de la Chine.

Secteur Transformation des aliments